Trump: Justitsministeriet bør undersøge anonym kritiker

Donald Trump vil have Justitsministeriet til at indlede en formel undersøgelse, så den anonyme kritiker fra en New York Times-kronik kan blive fundet.

Det siger præsidenten fredag til journalister om bord på Air Force One, rapporterer nyhedsbureauet AP.

Sprogbrug kan give ledetråde om Trump-kroniks forfatter

Præsidenten mener, at det er et spørgsmål om »nationens sikkerhed« at finde ud af, hvem der skrev kronikken. Samtidig vil han ikke udelukke at skride til handling mod New York Times.

»Vi får se, jeg er ved at kigge på det,« siger Donald Trump.

Efter at en opsigtsvækkende, anonym kronik om Donald Trump onsdag blev bragt i The New York Times, har et af de mest diskuterede spørgsmål været, hvem der kunne være personen bag.

JP mener: Kuppet i Det Hvide Hus

I kronikken fortæller en anonym embedsmand eller en anden ikke nærmere defineret person fra Det Hvide Hus, at mange er så trætte af præsidentens manglende evne til at lede landet, at man overvejer at vælte ham.

Præsidenten er ustabil og ude af stand til at være regeringsleder, lyder den svidende kritik i kronikken, som Donald Trump har reageret kraftigt på.

Anonym Trump-medarbejder: Der hviskes i krogene om at afsætte præsidenten

Donald Trump har flere gange kritiseret kronikken og New York Times for at bringe den.

»Vil de 'undersøgende' journalister på New York Times ikke begynde at undersøge sig selv? Hvem er den anonyme skribent?,« spurgte præsidenten fredag morgen på Twitter.

Avisens debatredaktion ved dog efter alt at dømme, hvem skribenten er, men har valgt at give hende eller ham anonymitet.