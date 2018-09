Trump til sine støtter: Det er jeres skyld, hvis jeg bliver stillet for en rigsret

USA's præsident Donald Trump forsøgte torsdag at fyre op under sine tilhængere ved at give vælgerne skylden for, at han ender i en eventuel rigsretssag.

Vælgerne skal for at undgå dét gå ud at stemme til de kommende midtvejsvalg, sagde præsidenten.

»Det er jeres skyld. Fordi I ikke stemte. I stemte ikke - det er den eneste måde, det kunne ske på. Jeg bliver den eneste præsident i historien, hvor man vil sige: 'Sikke et godt stykke arbejde, han har gjort. Men i øvrigt, lad os indklage ham',« lød det fra Donald Trump.

Præsidenten hentyder til, at en rigsretssag skal begynde med, at et flertal i Repræsentanternes Hus skal rejse tiltale. Det vil sige, at hvis et flertal støtter den siddende præsident, vil en rigsretssag aldrig blive aktuel.

Hvis man i Repræsentanternes Hus alligevel rejser tiltale, er det op til Senatet at dømme præsidenten.

»Ved dette valg stemmer du ikke bare på en kandidat, men på hvilket parti, der styrer Kongressen. Det er meget vigtigt,« sagde præsidenten ifølge nyhedsbureauet Reuters til sine tilhængere.

Under arrangementet, som var ét af præsidentens mange vælgermøder, kom præsidenten dog også i søgelyset for andet end hans udtalelser. Flere har nemlig bemærket, at de folk, som stod umiddelbart bag præsidenten under hans tale, blev udskiftet undervejs.

En mørkhåret mand, som undervejs i talen viste nogle usædvanlige ansigtsudtryk, blev udskiftet med hvem Huffington Post mener er en af republikanernes ansatte, Zina Bash.

Senere blev en mand og en kvinde, som også stod umiddelbart bag præsidenten, udskiftet med to unge, blonde kvinder.

Donald Trumps opsang til de republikanske vælgere kommer efter en tumultarisk uge, hvor præsidenten fra flere sider er blevet udstillet som ustabil og uegnet til at lede landet.

Først kom den prisvindende journalist Bob Woodward med en bog, og dernæst skrev en anonym person fra Det Hvide Hus en kronik, hvor der bliver tegnet et billede af en stab, som nærer stor mistro til præsidenten.

Donald Trump og hans nærmeste har siden afvist alle anklager og kaldt både bogen og kronikken for »fiktion« og »løgnagtig«.

Tidligere pressechef i Det Hvide Hus Ari Fleischer, som arbejdede for den tidligere republikanske præsident George W. Bush, har dog forsvaret Bob Woodwards arbejde.

»Jeg har prøvet at være mål for en Bob Woodward-bog. Der var citater i den, jeg ikke brød mig om. Men aldrig - nogensinde - har jeg tænkt, at Woodward fandt på det. Nogen har fortalt ham de her ting,« skrev Fleischer tirsdag på Twitter.

Hvis rygterne taler sandt, er der flere i og omkring Det Hvide Hus - også fra det republikanske parti - der påtænker at vælte præsidenten.