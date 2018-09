Et helt fly blev onsdag eftermiddag sat i karantæne, efter at det onsdag midt på eftermiddagen landede i New Yorks JFK-lufthavn.

Flere af de ombordværende, både passagerer og besætning, havde undervejs følt sig syge, og der blev derfor slået alarm, da flyet landede.

De raske passagerer har fået lov til at gå fra borde. Resten er under behandling. Foto: Larry Coben/AP

Ambulancer og sundhedsmyndigheder, heriblandt Center for Disease Control, CDC, har onsdag eftermiddag undersøgt passagererne.

»Da flyet landede, blev de syge undersøgt af lokale sundhedsmyndigheder. Alle andre vil få lov til at gå fra borde. Vores kunders sikkerhed er vores førsteprioritet,« skriver flyselskabet Emirates i et tweet, hvor man også oplyser, at der er tale om 10 syge passagerer.

CDC oplyser dog ifølge Reuters i en pressemeddelelse, at der var tale om cirka 100 mennesker, som klagede over symptomer som hoste og feber.

CNBC rapporterer, at nogle få af passagererne er blevet kørt på hospitalet. Passagerer, der ikke er syge, har efter endt undersøgelse fået lov til at fortsætte deres rejse.

Flere passagerer har på sociale medier delt deres oplevelse. Én af dem har delt en video, hvor hun skriver, at passagererne var syge, før de gik ombord.

»Jeg bad om at få en maske, allerede inden vi lettede,« skriver hun.

Hvorfor de mange mennesker blev syge på én gang, vides endnu ikke.

Flyet, som fløj fra Dubai til New York, er en Airbus A380, som kan have over 500 passagerer med. Ruten tager omkring 14 timer at tilbagelægge.