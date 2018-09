FBI advarer om stigende tendens: Kvinder bliver krænket under flyveture

Antallet af sager om seksuelle overgreb om bord på passagerfly er steget »med alarmerende hastighed«.

Sådan lyder advarslen fra den amerikanske sikkerhedstjeneste FBI til CNN.

Et eksempel på et sådan overgreb var ifølge mediet, da en ung kvinde tilbage i januar blev befamlet af en medpassager, mens de var på vej fra London til Seattle.

Hun havde forinden taget beroligende medicin samt drukket vin og vågnede ved, at den mandlige medpassager bl.a. havde placeret hendes hænder på hans kønsdele.

Selvom kvinden protesterede, og der var et sæde mellem de to, fortsatte den mandlige medpassager angiveligt ufortrødent sit foretagende og skjulte det med en jakke. Han stoppede først, da den unge kvinde gik ned i den anden ende af flyet.

Manden er denne uge blevet sigtet for overgrebet og mødte torsdag op til første retsmøde i Los Angeles. Ifølge anmeldelsen blev den sigtedes dna fundet i den unge kvindes underbukser.

Også en anden mand er denne uge blevet sigtet i en lignende sag. Begge risikerer de op til to års fængsel.

Opgørelser fra FBI viser, at antallet af denne type sager er vokset fra 40 sager i 2015, 57 i 2016 til 63 i 2017. Det skriver Seattle Times.

Bag det tal vurderes det dog, at der gemmer sig et stort mørketal. Mange af den type overgreb bliver nemlig aldrig anmeldt, vurderer FBI. Sikkerhedstjenesten opfordrer derfor alle ofre for denne type forbrydelser til at anmelde dem.

Hos SAS og Norweigan har man ikke oplevet lignende overgrebssager. Det oplyser flyselskaberne til TV 2.

Norweigan understreger over for mediet, at skulle der ske et sådan overgreb om bord på et af selskabets fly, har man nultolerence og vil dermed overdrage sagen til politiet.