Træt om morgenen? Californien forbyder skolestart før klokken 08.30

Når vækkeuret ringer klokken halv syv om morgenen, kan det for mange børn og unge være rigtig svært at stå op.

På skoler og gymnasier (middle schools og high schools) i Californien er det netop blev vedtaget, at børn og unge ikke må møde ind før 08.30 - så de kan sove lidt længere.

Det skriver flere internationale medier heriblandt The Independent.

Forslaget - som tidligere er blevet nedstemt - blev snævert vedtaget både af California State Assembly og California State Senate fredag.

Ved afstemningen blev der bl.a. fremlagt beviser for, at børn, der har mulighed for at sove længere, er sundere og har større sandsynlighed for at gennemføre skolen.

Samtidig blev der argumenteret med forskning, der viser, at teenagere, der har mulighed for at sove længere, er mindre deprimerede, har mindre angst og desuden angiveligt er med i færre biluheld.

»Det her er det mest omkostningseffektive tiltag, vi kan benytte for at forbedre antallet af elever, der gennemfører skolen,« sagde den californiske politiker Jay Obernolte ifølge Fox News.

Ifølge mediet vil skolerne have tre år til at leve op til den nye regel. Samtidig fremgår det, at omkring 80 pct. af skoler og gymnasier (middle schools og high schools) i Californian begynder tidligere end klokken 08.30 i dag.

Modstandere af forslaget mente, at det skal være op til den enkelte skole og ikke staten at bestemme, hvornår eleverne skal møde i klasseværelset.