Dobbeltgængersag: En uskyldig mand har været i fængsel i 17 år, fordi han lignede den formodede gerningsmand

En uskyldig mand blev sidste år løsladt efter at have siddet 17 år i fængsel. Hans forbrydelse? Han var næsten identisk med den formodede forbryder.

Det offentliggjorde Midwest Innocence Project, som har været med til at få manden løsladt, sidste år.

Nu sagsøger manden - Richard Jones - myndighederne i Kansas for fejlen. Han forsøger at få udbetalt 1,1 millioner dollars for at have været idømt fængselsstraf, selvom han var uskyldig, skriver The independent.

Overfaldet - som Jones fik skylden for - skete den 31. maj 1999 på en parkeringsplads ved en Walmart i Kansas, USA.

Her blev en ældre dame overfaldet af en mand, der forsøgte at stjæle hendes pung. Overfaldsmanden endte med kun at stjæle hendes telefon, da hun gjorde modstand. Kvinden fik ikke set ordentligt på forbryderen, og det gjorde sikkerhedsvagten i butikken heller ikke.

Alt de kunne sige om overfaldsmanden var, at han var en »tynd, spanskudseende mand med lys hud og mørkt hår.«

Politiet og vidner troede efterfølgende, at manden var Richard Jones, og han blev hurtigt arresteret. Det skete, selvom et af vidnerne sagde, at overfaldsmanden havde en tatovering på armen; som Jones ikke havde på det tidspunkt, skriver Washington Post.

Han blev idømt 19 års fængsel.

Jones var frustreret og bitter i fængslet - hvorfor var han blevet dømt for en forbrydelse, han ikke havde begået?

Først flere år senere gav det mening. Efterforskere opdagede ifølge avisen, at det højest sandsynligt var en anden mand, der havde begået forbrydelsen.

Det var nemlig formentligt Ricky Amos, som havde været inde og ude af fængsel gennem halvfemserne. Han lignede fuldstændigt Jones, boede i samme område, og det fik staten til at genåbne sagen.

Vidner blev bedt om at udpege den rigtige forbryder af de to, men det kunne de ikke. Da Jones blev dømt, var det udelukkende på baggrund af øjenvidner, og han havde også et alibi.

Da efterforskerne fremlagde information om dobbeltgængeren og andre beviser for dommeren, blev Jones fængselsstraf derfor annulleret.

Han blev løsladt i starten af juni i sidste år, efter altså at have siddet i fængsel i 17 år.

Jones sagde hele vejen igennem, at han var uskyldig.

»Jones-sagen er et eksempel på den langsomme, besværlige og dyre proces det er at få omgjort en forkert dom,« sagde Tricia Bushnell, som er administrerende direktør for Midwest Innocence Project, da han blev frigjort.

»Uden vores og vores partneres arbejde ville han stadig sidde i fængsel i dag.«

Ricky Amos nægter sig skyldig i forbrydelsen, men han kan heller ikke dømmes, da tidsfristen for at blive dømt for forbrydelsen i Kansas er overskredet.