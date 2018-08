Den 24-årige David Katz åbnede i sidste uge ild efter at være røget ud af en turnering i sports-computerspillet Madden 19.

Han dræbte to personer og skød derefter sig selv med sit eget, lovlige skydevåben på en netcafé midt i byen Jacksonville i Florida.

Siden skyderiet har politiet forsøgt at finde ud af, hvorfor den 24-årige havde skydevåben med til esportsturneringen, og hvad der fik ham til at skyde omkring sig.

Det viser sig nu, at David Katz' familie flere gange slog alarm, fordi han var ustabil og depressiv. Ifølge Washington Post, som har set dokumenter fra politi og domstole, ringede hans mor til politiet »omkring 20 gange«, fordi hendes søn var voldelig.

Volden kredsede ofte om videospil, som David Katz spillede meget og til langt ud på natten.

»Han blev så vred over, at jeg havde låst hans controllere inde i mit soveværelse, at han slog et hul i væggen,« sagde hans mor til politiet, da David Katz var 14 år gammel.

Ad flere omgange var han også som teenager indlagt på psykiatriske afdelinger, og han fik antidepressiv medicin, viser retsdokumenterne.

Øjenvidner på netcaféen i Jacksonville har fortalt til medierne, at den 24-årige var rasende over, at han havde tabt søndagens Madden-turnering.

»Vi så ham, han havde to hænder på pistolen, mens han gik baglæns og fyrede løs,« sagde Taylor Poindexter, som også spillede i turneringen, til nyhedsbureauet Reuters.

I Maryland kan man blive nægtet at købe et skydevåben, hvis man ufrivilligt har været indlagt på et psykiatrisk hospital i mere en 30 sammenhængende dage. David Katz havde ikke været indlagt i længere tid ad gangen, men retsdokumenterne fra hans sag har alligevel igen rejst spørgsmålet om, hvorvidt det er for let at købe skydevåben i den amerikanske stat.

Fakta: De seneste års værste masseskyderier i USA

Maryland strammede sine våbenlove i 2013, efter at 20 børn og seks voksne blev skudt på folkeskolen Sandy Hook i staten. Gerningsmanden, en 20-årig mand, havde en lang historik med mentale problemer og fik udskrevet antidepressiv medicin.

Man strammede igen lovgivningen i år, efter at gerningsmanden ved endnu et masseskyderi på en skole, denne gang i Parkland, også viste sig flere gange at have været i kontakt med ungdomspsykiatrien. Også han købte det våben, han brugte ved skyderiet, på lovlig vis.