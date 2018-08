Trump vil have CNN-chef fyret

USA's præsident, Donald Trump, har igen langet ud efter nyhedsmediet CNN - denne gang er det topchef Jeff Zucker, som har stået i skudlinjen.

Præsidenten har torsdag meldt ud på det sociale medie Twitter, at han mener, at Jeff Zucker bør fyres fra sin stilling.

CNN-topchefen er pt på seks ugers orlov efter at have gennemgået en hjerteoperation.

»Hadet og den ekstreme partiskhed mod mig udvist af CNN har påvirket deres tænkning og gjort dem ude af stand til at fungere. Men faktisk - som jeg altid har sagt - har dette stået på i lang tid. Lille Jeff Z (Jeff Zucker, red.) har udført et forfærdeligt stykke arbejde, hans vurderinger stinker, og AT&T burde fyre ham for at bevare sin troværdighed,« skriver præsidenten på Twitter.

Udmeldingen er én af flere angreb på CNN fra præsidenten den seneste uge. Kritikken er opstået, efter mediet med bl.a. Watergate-journalist Carl Bernstein i front har bragt en historie om, at flere kilder har bekræftet, at Trump på forhånd havde kendskab til et møde med en russisk advokat, som havde oplysninger, der kunne skade Hillary Clinton under valgkampen i 2016.

En "degenereret idiot": Trump slår ud efter Watergate-journalist

Det har fået Trump til at kalde Bernstein »en degenereret idiot«, ligesom han har beskyldt CNN for at »opfinde historie efter historie«.

Det fik onsdag CNN til at forsvare sig.

»Tag ikke fejl, hr. præsident, CNN lyver ikke. Vi rapporterer nyhederne. Og vi rapporterer, når folk med magt fortæller løgne. CNN står ved sin rapportering og vores journalister,« lød det bl.a. fra mediet.

Trumps kritik er - foruden udmeldingen om ønsket om at få Jeff Zucker fyret - torsdag blevet fulgt op af flere tweets fra præsidenten, hvori han desuden også langer hårdt ud efter NBC News, som han anklager for »fusk«. Samtidig kritiserer han generelt set medierne for at »elske at portrættere kaos i Det Hvide Hus«.

»Jeg kan ikke sige det tydeligt nok, hvor fuldstændigt uærlige de fleste af medierne er. Sandheden er ligegyldig for dem, de har kun deres had og deres dagsorden. Dette omfatter falske bøger, som udkommer om mig hele tiden, altid med anonyme kilder, og de er ren fiktion. En fjende af folket!« skriver præsidenten torsdag på Twitter.

Trump har, siden han overtog præsidentposten, kritiseret medierne for at bringe »fake news« og for at være partiske over for ham.