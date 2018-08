Forældrepar sigtet for at holde deres børn indespærret i bure

Ni forskellige sigtelser herunder at have udsat andre for fare, vanrøgt og ulovlig frihedsberøvelse.

Det er, hvad en 47-årig mand og 39-årig kvinde fra det vestlige Wisconsin i USA mandag blev sigtet for, skriver ABC15.

Parret skulle angiveligt have holdt deres børn indespærret i diverse bure i deres fælles hjem i byen Melvina.

John Brose, der er betjent hos det lokale politi, Monroe County, forklarede over for retten det syn, der mødte ham, da han fredag ankom til familiens hjem.

»Jeg bemærkede et barn i et hestetrug med et metalhegn over toppen, der var sikret med kabelbindere. Der var også et barn i et låst bur, der var stablet ovenpå et andet,« forklarede betjenten ifølge ABC15.

Ved gennemsøgning af huset fandt man udover en 10-årig dreng i hestetruget, en 11-årig dreng i det førnævnte bur også en 12-årig pige, som befandt sig i et rum, der kun kunne låses op udefra.

I alt fem børn, heraf et biologisk og fire adopterede, boede sammen med de to sigtede i huset og menes at have være holdt indespærret.

Derudover skulle de fire adopterede børn ifølge efterforskere hver dag have fået det samme at spise til alle måltider, sandwich med røget pølse og ost. Hvad det biologiske barn skulle have fået at spise i stedet, er uvist.

Over for retten har den 39-årige kvinde forklaret, at børnene blev holdt indespærret af hensyn til deres egen sikkerhed.

Sagen mod forældreparret fortsætter den 6. september.