Børn fra skjulested i New Mexico blev trænet til hellig krig

Flere af de i alt 11 børn, der i starten af august blev reddet fra et skjulested i New Mexico, var blevet trænet i at håndtere skydevåden, så de på sigt kunne deltage i angreb mod skoler og banker.

Det viser retsdokumenter.

Under afhøringer med politiet har børnene forklaret, hvordan flere af de anholdte voksne, som også boede på skjulestedet, har talt om og opfordret til hellig krig.

En af de to anholdte mænd Lucas Morton har fortalt børnene, at han ønskede at dø som martyr.

Da politiet ransagede skjulestedet, fandt man frem til de 11 børn i alderen et til 15 år, to mænd med en AR-15-riffel, adskillige magasiner og fire ladte pistoler samt tre kvinder, som menes at være mødre til de 11 børn.

Politiet sagde efterfølgende, at stedet var besat af "bevæbnede ekstremister".

Trænet i skoleskyderi: Politiet fandt 11 udsultede børn bag stakke af bildæk, træpaller og halmballer

Under ransagningen af skjulestedet har politiet senere fundet et håndskrevet dokument med titlen "Faserne til et terrorangreb".

I dokumentet er "det ideelle angrebssted" beskrevet, uden at det nævnes, præcis, hvilket sted der er tale om. Men et af børnene har nævnt et hospital i Atlanta som en specifik "korrupt institution".