Flere er dræbt ved masseskyderi i Florida

En eller flere bevæbnede personer har søndag eftermiddag lokal tid åbnet ild under en e-sportsturnering i byen Jacksonville i staten Florida. Flere meldes dræbt.

Det skriver politiet i Jacksonville på Twitter.

»Området er ikke sikkert på nuværende tidspunkt,« lyder beskeden fra politiet, der melder om »flere ofre«.

En formodet gerningsmand er blevet dræbt på stedet, mens politiet er ved at undersøge, om der endnu er en anden gerningsmand på fri fod. Der er endnu ingen oplysninger om gerningsmanden eller gerningsmændenes motiv.

Lokale medier beretter om fire døde og yderligere 11 sårede, men hverken politi eller andre myndigheder har endnu bekræftet det tal. Et lokalt hospital har dog oplyst til medierne, at man har seks sårede liggende, hvoraf én er i kritisk tilstand.

Det Hvide Hus oplyser ifølge MSNBC, at præsident Donald Trump er informeret om skyderiet og »følger situationen tæt«. Præsidenten befandt sig på en golfklub i Virginia, da skyderiet fandt sted, men er ifølge det medrejsende pressekorps nu taget fra stedet.

Skyderiet skete under en turnering i video-sportsspillet "Madden 19" på en netcafe i forlystelsescentret Jacksonville Landing, som ligger i centrum af storbyen. Gerningsmanden åbnede ild i netcafeen GLHF Game Bar, der ligger i restauranten Chicago Pizza.

Jacksonville Politi bad i første omgang folk, som gemte sig bag låste døre i Jacksonville Landing om at blive, hvor de var og lade indsatsstyrken finde dem.

»Swat-teamet er ved at gennemgå The Landing. Vi skal nok finde jer. Lad venligst være med at komme løbende ud,« skriver politiet.

Foto: Laura Heald/AP

Forlystelsescentrets ledelse har udsendt en pressemeddelelse, hvor man udtrykker sin sorg over hændelsen.

»Vi beder for alle, der er berørt. Jacksonville Landing samarbejder til fulde med politiet og alle igangværende efterforskninger,« lyder beskeden.

Også Floridas guvernør, Rick Scott, har reageret på skyderiet. På Twitter skriver han, at han har talt med det statslige politi og Jacksonvilles borgmester, og at han står parat med »alle nødvendige statslige ressourcer«.

Ifølge Los Angeles Times, som har talt med én af deltagerne i Madden-turneringen, var gerningsmanden en deltager, som tabte. Han begik, ifølge avisens oplysninger, selvmord efter at have skudt omkring sig. Avisens oplysninger er ikke bekræftet fra officiel side.

Det er under to døgn siden, at der senest skete et skyderi i Jacksonville. Fredag aften blev en 19-årig mand dræbt efter en football-kamp i byen. Yderligere to teenagere blev såret i skyderiet, som er blevet betegnet som et bandeopgør.

Lørdag mødtes lokalsamfundets politikere og skoler for at diskutere, hvordan man kan stoppe den eskalerende vold i byen.

Byens politi vil søndag kl. 16:30 lokal tid, 22:30 dansk tid, holde en pressekonference om Jacksonville Landing-skyderiet. Det vil blive sendt live på politiets Facebook-side.