Politi fandt smuglertunnel fra Mexico til restaurant i USA

De amerikanske myndigheder har opdaget en avanceret smuglertunnel, som går fra et hus i Mexico til en nedlagt fastfood restaurant i Arizona.

Sikkerhedsstyrker fra det amerikanske indenrigsministerium siger, at det i april fik et tip om, at der gik en tunnel til en gammel og nedlagt Kentucky Fried Chicken restaurant i San Luis, Arizona - kun 180 meter fra grænsen til Mexico.

Politiet begyndte at skygge ejeren af den nedlagte restaurant, Ivan Lopez, og har anholdt ham i denne måned efter at have fundet adskillige pakker med methamphetamin, heroin, og fentanyl i hans lastbil.

Efter anholdelsen fulgte ransagninger af den gamle restaurant og så af den 800 meter lange tunnel, som førte til huset på den anden side af grænsen.

- Tunnelen har vist, at narkotikasmuglere må bruge stadigt flere penge og flere kræfter på at bygge deres smuglerruter ind i USA, efterhånden som vi bruger flere og flere ressourcer og optrapper patruljeringer, siger Scott Brown, som er specialagent i indenrigsministeriets specialstyrker.

Myndighederne ved ikke, hvor længe tunnelen har været i brug, men Lopez købte først ejendommen i april.

Det amerikanske indenrigsministerium har oprettet en særlig styrke, der sporer tunneler.

Der er siden 1990 fundet næsten 200 tunneler under grænsen til Mexico.

Den mexicanske flåde fandt for en uge siden 50 ton metamfetamin i et underjordisk narkotika-laboratorium i en bjergskov i delstaten Sinaloa. Det underjordiske laboratorium blev opdaget i bjergene uden for byen Culiacán.

Den mexicanske flåde fandt torsdag frem til laboratoriet, efter meldinger fra efterretningstjenesten om at tonsvis af narkotika sandsynligvis blev produceret i området.