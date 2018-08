Trump henter ny Nordkorea-udsending hos Ford

En vicedirektør fra den amerikanske bilgigant Ford skal være med til at overtale styret i Nordkorea til at afvikle dets omstridte atomvåben.

Stephen Biegun er torsdag udpeget som USA's nye særlige udsending til Nordkorea.

- Steve vil lede den amerikanske politik over for Nordkorea og stå i spidsen for vores bestræbelser for at opnå præsident Trumps mål om en endelig og fuldt verificeret atomvåbenafvikling i Nordkorea, siger den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo.

Han ventes sammen med Biegun at besøge Nordkorea i næste uge. Det er Pompeos fjerde besøg i landet.

Den nyudnævnte udsending siger om situationen i landet, at "det er vanskelige spørgsmål, og de vil blive vanskelige at løse".

Men han tilføjer, at Trump har skabt en åbning med sit møde med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, i juni. Og den chance skal gribes.

Biegun har international erfaring fra jobbet i Ford, hvor han i 14 år var vicedirektør for internationale relationer.

Inden da var Biegun national sikkerhedsrådgiver for den daværende republikanske flertalsleder i Senatet, Bill Frist, og har tidligere arbejdet i præsident George W. Bushs nationale sikkerhedsråd.