Stormy Daniels advokat: Trumps fingeraftryk er over det hele i sagen

Kort efter at Michael Cohen, Donald Trumps tidligere advokat, erkendte sig skyldig i en række punkter om økonomisk svindel herunder at have betalt to kvinder for at holde munden lukket om at have haft sex med Donald Trump, viste en af kvindernes, pornostjernen Stormy Daniels', advokat Michael Avenatti tænder på Twitter.

»Vi. Kommer. Vi vil gøre en ende på præsidenten på den ene eller anden måde,« skrev Avenatti, der er advokat for Stormy Daniels.

Pornostjernen skulle angiveligt have haft en seksuel affære med Donald Trump i 2006.

Under valgkampen i 2016 forsøgte Stormy Daniels, hvis borgerlige navn er Stephanie Clifford, at sælge historien til medierne, hvilket førte til, at Michael Cohen skulle have betalt hende 130.000 dollars for at tie.

Den ulovlige fortrolighedsaftale kom i mediernes søgelys i begyndelsen af 2018, hvor bolden af informationer begyndte at rulle. I marts ønskede Stormy Daniels at betale pengene tilbage mod, at fortrolighedsaftalen blev revet over.

Ekspert: Trump begynder at ligne den svindler, som han anklages for at være

Kort efter gik hun på TV og fortalte om affæren. Trump har benægtet alt - både fortrolighedsaftale og affærer.

Men senest har Michael Cohen, Trumps tidligere advokat og allierede, tirsdag aften erkendt at have betalt Stormy Daniels og playboymodellen Karen McDougal penge for at holde tæt med de påståede affærer.

»Trumps fingeraftryk er over det hele i sagen mod Michael Cohens overtrædelser af ulovlige kampagnedonationer,« har Avenatti udtalt til CNN. I samme interview siger han, at »Præsidenten er i store problemer, og vi kommer efter ham.«