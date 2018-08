Overblik: Michael Cohens mange sager

Michael Cohen, Donald Trumps tidligere advokat, vil ifølge nyhedsbureauet AP erklære sig skyldig i bedrageri og valgkampsvindel.

Cohen og Trumps forhold går tilbage til 2001, hvor Cohen købte sin første ejendom af erhvervsmanden Trump og forlod sit taxifirma for at gå ind i Trump-foretagendet.

Han blev senere Trumps særlige rådgiver og personlige advokat.

Siden er han kommet i FBI's søgelys, Trump er blevet præsident, og Cohen arbejder ikke længere for ham.

Læs her om nogle af de sager, han er indblandet i:

Pornomodellen Stormy Daniels skal have haft en affære med Trump i 2006. Cohen betalte hende 130.000 dollar fra et privat firma, han havde lavet, for at hun ikke gik til medierne om sagen.

Betalingen efterforskes af forbundspolitiet FBI, som mistænker, at der i forbindelse med disse udbetalinger kan være sket brud på skattereglerne og reglerne for finansiering af valgkampagner.

Det selskab, Cohen oprettede for at betale Stormy Daniels, har også modtaget penge fra andre firmaer.

Herunder en halv million dollar fra selskabet Columbus Nova, som den russisk-ukrainske oligark Viktor Vekselberg og dennes fætter er direktører for.

Cohen hævdede i juli, at Trump kendte til et kontroversielt møde, der fandt sted i Trump Tower i juni 2016.

Dengang mødtes Trumps søn, Donald Trump Jr., med en russisk advokat for at skaffe belastende oplysninger om den demokratiske modkandidat, Hillary Clinton, under præsidentvalgkampen.

ifølge CNN hævdede Cohen at have været til stede, da Donald Trump Jr. informerede sin far om det russiske tilbud om information om Hillary Clinton.

Kilde: The Washington Post, AP, CNN.