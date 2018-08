Chauffør ville nå en barbecue: Passagerfly og personbil sekunder fra kollision

Det kunne have gået grueligt galt, da en bil valgte at krydse landingsbanen i Springfield-Branson National Airport i USA d. 27. juni i år.

I en video, som lige er blevet offentliggjort, kan man se, hvordan et fly fra Envoy Air med 50 passagerer ombord letter fra landingsbanen kun få sekunder efter, at bilen havde passeret den.

Ifølge AP besluttede chaufføren at køre over landingsbane 14 for at nå en barbecue. Han siger dog, at han havde fået tilladelse af kontroltårnet.

Lufthavnen vil nu undersøge, hvordan episoden kunne finde sted.

I videoen foroven kan man se, hvordan en bil lige når at komme over, inden flyet passerer.