Rigmand: »Trump bryder loven på daglig basis«

Manden bag millionkampagnen »Need to impeach« (behov for en rigsretssag, red.) skaber nu endnu flere problemer for den amerikanske præsident, Donald Trump.

Tom Steyer anklager nemlig præsidenten for at bryde loven hver dag.

»Hvis man tager et skridt tilbage og tænker over det, så er han den mest korrupte præsident i amerikansk historie. Han bryder loven på daglig basis, han er farlig og han er hensynsløs,« har Steyer fortalt til BuzzFeed News.

Han refererer til, at han mener, at Trump bryder loven ved at modtage betaling fra udenlandske regeringer.

Det skyldes ifølge Buzzfeed, at embedsmænd fra Saudi Arabien, Tyrkiet, Kuwait og Filippinerne har booket hotelværelser og lokaler til begivenheder på Trumps hotel i Washington D.C.

»Der står i den amerikanske forfatning, at præsidenten ikke må modtage betaling fra en udenlandsk regering - af åbenbare grunde. Du kan ikke som præsident modtage penge fra en udenlandsk regering, da det kan betyde, at man måske gør det, der er godt for dem, i stedet for at gøre, hvad der er godt for det amerikanske folk. Og han gør det hver dag,« har han sagt til mediet.

»Det behøver vi ikke Hr. Mueller til at fortælle os,« fortsatte han.

Han refererede til, at den særlige anklager Rober Mueller er ved at foretage en undersøgelse af forbindelserne mellem Donald Trumps valgkampagne i 2016 og Rusland.

Tom Steyer er en amerikansk milliardær og klimaaktivist.

Han brugte desuden 90 millioner amerikanske dollars på at støtte demokratiske valgkampagner i 2016.