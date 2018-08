Trumps drøm om en militærparade er blevet udskudt af Pentagon

Den amerikanske præsident, Donald Trump, må slå koldt vand i blodet og vente på at få en storslået militærparade realiseret i USA.

Da Trump i juli sidste år overværede den årlige militærparade på Bastilledagen i Frankrig, vendte han hjem med et brændende ønske:

USA' skulle vise sine militære muskler i en militærparade så stor, at den ville overgå den franske parade på Champs-Elysees.

Derfor satte han det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, i gang med at undersøge mulighederne for at realisere militærparaden i Washington.

Trump får sit ønske om en stor militærparade i Washington opfyldt

De første udmeldinger lød, at Trumps ønske ville blive opfyldt i november 2018 på en mærkedag for amerikanske veteraner.

Men torsdag lyder det fra Pentagon, at militærparaden bliver udskudt til 2019.

Rob Manning, talsmand for Pentagon, siger, at militæret og Det Hvide Hus "er nået til enighed om at undersøge mulighederne i 2019".

Tidligere torsdag har unavngivne amerikanske embedsmænd fortalt nyhedsbureauet AP, at paraden vil komme til at koste 92 millioner dollar.

Det er mere end tre gange så meget, som Det Hvide Hus i første omgang havde estimeret som omkostninger for begivenheden.

Omkring 50 millioner dollar vil skulle gå til militærfly, udstyr og personale i forbindelse med begivenheden. Hovedparten af det resterende vil skulle gå til sikkerhedsforanstaltninger, oplyste kilderne.

Trump vil vise tropperne frem: Men hvem skal betale gildet?

Ifølge et notat fra Pentagon, der blev offentliggjort i marts, vil paraden blive gennemført uden bæltekøretøjer for at skåne vejene.

I stedet vil paraden omfatte en stor flyveopvisning med adskillige overflyvninger af amerikanske kampfly.

Trumps plan er blevet kritiseret af både demokrater og republikanere. Men Trump mener, at paraden vil "fremme den amerikanske ånd".

- Vi har et fantastisk land, og vi bør fejre vores land, sagde præsidenten tidligere i år til tv-stationen Fox.