Trump har taget sikkerhedsgodkendelse fra tidligere CIA-chef

Over 80 biler blev brændt af i Sverige. Oppositionen kræver flere penge til politi i ophedet svensk valgkamp.

Over 80 biler sat i brand i Sverige:

Tirsdag forsøgte en mand ifølge britisk politi at begå et terrorangreb mod parlamentet i London. Igen.

Heftig diskussion i Italien om, hvem der har ansvaret for brostyrt, som kostede mindst 39 mennesker livet.

Præsidenten har sine flamboyante manerer til trods været bedre til at holde sammen på republikanerne end forventet, men en kamp om partiets sjæl kan lure forude

Enhedslisten bringer sig selv i spil som statsministerparti. Men partiet afviser at følge Alternativet og trække sine mandater ud af den politiske ligning.

Et stykke Berlinmur på 20 meter er blevet fundet knap 29 år efter, at den forhadte grænse blev revet ned.

Hvis nogle virkelig måtte mene, at sund kost skal holdes op imod cigaretpriserne, er svaret: Sænk momsen på fødevarer.

Alternativets strategi kan spænde ben for en ny politisk retning i Danmark, advarer Socialdemokratiet. Mette Frederiksen (S) kan jo bare pege på mig som statsminister, svarer Uffe Elbæk (AL).

En snu småstatsstrategi er at holde så mange muligheder åbne så længe som muligt.

Tidligere Trump-rådgiver Omarosa Manigault Newman mener, at Donald Trump er uegnet som præsident.

Præsidenten har sine flamboyante manerer til trods været bedre til at holde sammen på republikanerne end forventet, men en kamp om partiets sjæl kan lure forude

Eksperter har tidligere sagt, at det vil være en hidtil uhørt politisering af sikkerhedsgodkendelser, hvis man fratager tidligere efterretningsledere dem som svar på kritik, skriver nyhedsbureauet AP.

- Den risiko, som hans utilregnelige adfærd og opførsel udgør, vejer højere end alle de fordele, som højt placerede regeringsrepræsentanter eventuelt kan få ud af at konsultere hr. Brennan, citerer Sarah Sanders præsidentens beslutning.

Normalt beholder tidligere CIA-chefer og andre ledere inden for efterretningstjenesterne - i hvert fald i en periode - deres sikkerhedsgodkendelser, så de kan rådgive deres efterfølgere.

I den udtalelse, Trump onsdag lod sin talskvinde læse op, fremgår det, at Brennan har fremsat "mere og mere vanvittige kommentarer".

John Brennan, der stod i spidsen for CIA under Obamas tid som præsident, har rettet en kraftig kritik mod Trump og har ofte angrebet Trumps udenrigspolitik på de amerikanske tv-kanaler.

Fælles for dem er, at de alle har kritiseret Trump.

Trump vil desuden genoverveje de sikkerhedsgodkendelser, der er givet til andre højt placerede embedsmænd inden for sikkerheds- og efterretningstjenesterne.

I meddelelsen hedder det videre, at Brennan har brugt sin adgang til hemmeligstemplede oplysninger til at "skabe splittelse og kaos" om Trump-administrationen.

Trump vil desuden genoverveje de sikkerhedsgodkendelser, der er givet til andre højt placerede embedsmænd inden for sikkerheds- og efterretningstjenesterne. Foto: Carolyn Kaster/AP

Romerrigets oldgamle vejnet har indflydelse på, at nogle områder i enkelte lande stadig er økonomisk velstillede, mens andre ikke er, konkluderer nyt dansk studie.

Prydgræsser er blevet yderst populære i bede og krukker - og med god grund. For de er robuste, nemme at holde og smukke – ikke mindst i sensommeren.

Prydgræsser er blevet yderst populære i bede og krukker - og med god grund. For de er robuste, nemme at holde og smukke – ikke mindst i sensommeren.

CO2-udledningen for den gennemsnitlige nye personbil stiger på grund af ny måde at opgøre brændstofforbrug på.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her