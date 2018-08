Den yngste nogensinde får transplanteret et nyt ansigt i USA

Der skulle kun én aften til at ændre alt. Den 25. marts 2014 greb den 18-årige Katie Stubblefield en pistol, rettede den mod sit ansigt og skød som reaktion på ulykkelig kærlighed. Hun overlevede, men har siden kæmpet for at få et ansigt igen.

Det skete den 4. maj 2017, da Katie Stubblefield som den yngste gennemgik en fuld ansigtstransplantation i USA's historie. Hun lå på operationsbordet i 31 timer for at gennemgå en fuld ansigtstransplantation på The Cleveland Clinic i Ohio, USA.

De sidste to år har et team af journalister og fotografer fra National Geographic fulgt Katie Stubblefields vej til et nyt ansigt. Det er blevet til dokumentaren "Katie's New Face" og en detaljeret og visuel fortælling kaldet "The Story of a Face," som bliver udgivet i National Geografics september udgave.

Se dokumentaren nedenfor. Vær opmærksom på, at billederne kan virke voldsomme.

Så mange mennesker har hjulpet mig; nu vil jeg hjælpe andre . Katie Stubblefield i "The Store of a Face".

Katie Stubblefields transplantation er blevet et livslangt eksperiment, der skal bruges til at forbedre behandlingen af hjemvendte soldater med lignende skader. Lægerne vil bruge hendes operation og efterfølgende reaktioner og udvikling med at få sin bevægelighed og følelse tilbage til at indsamle viden. Transplantation blev betalt af det Amerikanske Forsvarsministeriums Væbnede Styrkers Institut for Regenererende Medicin for at gøre det muligt at få den nødvendige indsigt.

Inden det blev muligt at komme på ventelisten til transplantationen, måtte Katie Stubblefield igennem syv operationer. Efter et år på ventelisten viste den nyligt afdøde 31-årige Andrea Schneider sig at være et match. Det var hendes bedstemor, Sandra Schneider, der besluttede at donere sit barnebarns ansigt.

Efter operationen fik Sandra Schneider for første gang mulighed for at se sit barnebarns ansigt i en ny udgave på Katie Stubblefield. Sandra Schneider kunne genkende munden og næsen, siger hun til National Geographic.

Næsten 100 pct. af Katie Stubblefields oprindelige ansigtsmuskulatur var væk og blev under transplantationen erstattet af donorens. Hun er blandt de 40 i verden og den tredje i USA, som har overlevet transplantationen, der stadig er på et eksperimenterende plan, ifølge National Geographic.