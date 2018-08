Trump om mulig terror i London: »Disse dyr er sindssyge og skal håndteres med sejhed og styrke«

Politiet i London har tirsdag åbnet en terrorefterforskning af den påkørsel, der til morgen fandt sted ved parlamentet i den britiske hovedstad.

Myndighederne mistænker nemlig, at det var en bevidst handling, da chaufføren af en sølvfarvet Ford Fiesta kl. 7.37 lokal tid kørte henover parlamentets plads og fortsatte frem mod en afspærring, som han bragede bilen ind i. Først kolliderede den dog med flere fodgængere og cyklister.

Det, der foreløbig behandles som en mulig terrorhandling, har fået den amerikanske præsident, Donald Trump, til tasterne. På Twitter skriver han:

»Endnu et terrorangreb i London. Disse dyr (gerningsmændene, red.) er sindssyge og må håndteres med sejhed og styrke.«

Another terrorist attack in London...These animals are crazy and must be dealt with through toughness and strength!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. august 2018

Video: Mand mistænkes for terror ved parlamentet i London

På samme medie skriver Londons borgmester, Sadiq Khan, at alle Londons borgere, ligesom han selv, »fuldstændigt fordømmer alle terrorhandlinger mod vores by«.

A man has been arrested after a car was driven into barriers outside the Houses of Parliament. Police have confirmed that the incident is being treated as a terrorist act. All Londoners, like me, utterly condemn all acts of terrorism on our city. https://t.co/A3tADzEv3j pic.twitter.com/ULIHRncdMO— Sadiq Khan (@SadiqKhan) 14. august 2018

Føreren af den sølvfarvede bil er en mand sidst i 20'erne, som nu er anholdt på mistanken om terrorhandlinger på en politistation i Sydlondon. Men fordi han ifølge politiet var vist sig usamarbejdsvillig, kender man endnu ikke hans motiv.

Det er - hvis politiets mistanke viser sig at være berettiget - anden gang på lidt over et år, stedet bliver angrebet. I fjor mistede fem personer - heriblandt en politibetjent - livet, da et bil- og knivangreb fandt sted ved parlamentet og Westminster Bridge. Gerningsmanden, Khalid Masoud, som var muslimsk konvertit, blev skudt af sikkerhedsvagter.

Øjenvidne om påkørsel ved Westminster: Det så ud som om, at bilen med vilje blev kørt med stor fart ind i afspærringen

Ved tirsdagens påkørsel er en mand og en kvinde blevet kørt på hospitalet. Manden er senere udskrevet, mens kvinden behandles for alvorlige - men ikke livstruende - skader. En tredje mand kunne behandles på stedet for sine skader og har ikke haft brug for indlæggelse.

Mandens bil er i færd med at blive gennemsøgt. Foreløbig er der ikke fundet våben i den. Politiet har heller ikke andre mistænkte i kikkerten.

Ifølge den britiske antiterrorhed er der ikke umiddelbart yderligere fare for folk, der opholder sig i London eller i det øvrige Storbritannien.