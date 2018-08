Hvad er »We are Q«? Ny konspirationsteori har spredt sig blandt Trump-tilhængere

»We are Q! We are Q!«.

Sådan har det lydt fra flere Trump-tilhængere ved den amerikanske præsidents seneste folkemøder.

I Tampa i Florida den 29. juli og i Wilkes-Barre i Pennsylvania den 2. august 2018 har man kunnet se flere tilhængere med T-shirts, hvorpå bogstavet ”Q” står.

Hvem handler "QAnon" om? Den 28. september 2017 opstod en tråd på online-forummet 4Chan. En bruger kaldt "QAnon" påstod at have informationer fra det centrale Washington. Informationerne skulle angiveligt afsløre, hvordan den særlige anklager Robert Mueller i virkeligheden samarbejder med Trump om at fælde Clinton-parret og Barack Obama.

Udover t-shirts bærer tilhængerne også skilte med budskaberne: ”We are Q”, ”The Storm” og ”The Great Awakening”.

Men hvad betyder "Q"? Og hvor er symbolet kommet fra?

Q’et er et symbol på en konspirationsteori, bedre kendt som ”QAnon”. En konspirationsteori, som blev offentliggjort på nettet sidste år, og siden har opnået større opmærksomhed. Det skriver The Guardian.

Hvad handler teorien om?

Den 28. oktober 2017 begyndte en bruger kaldet ”QAnon” at lægge mystiske beskeder op på online-forummet 4chan.

I en tråd kaldet »Calm Before the Storm«, påstod brugeren at være insider fra den amerikanske regering, der gennem en top-sikkerhedsgodkendelse havde informationer fra den inderste cirkel i Washington.

Trump-tilhænger "QAnon"-t-shirt til folkemøde i Tampa, Florida den 29. juli 2018. Foto: AP Photo/Chris O'Meara

Niels Bjerre-Poulsen, lektor på Center for Amerikanske Studier på SDU fortæller, at konspirationsteorien en samling af bizare teorier, der forsøger at give svar på Trumps handlinger:

»En af påstandene er, at den særlige anklager Robert Mueller, der undersøger forbindelserne mellem Donald Trumps valgkampagne og Rusland i 2016, i virkeligheden arbejder for Donald Trump. Muellers officielle efterforskning er ifølge konspirationsteoretikerne et dække for en fælde, der skal afsløre en pædofiliring som Clinton-parret og Obama har forbindelse til«.

»Konspirationsteorien samler alt i et forsøg på at støtte Trump, men den har ikke nogen forbindelse til virkeligheden«, siger Bjerre-Poulsen.

”QAnons” kryptiske beskeder, der også bliver kaldt brødkrummer, er siden hen blevet støttet af en mindre gruppe brugere på nettet. Brugerne forsøger at analysere sig frem til betydningen af de kryptiske beskeder.

Kendte højreorienterede støttede konspirationerne

I maj måned fik teorien en større omtale, da skuespillerinden Roseanne Barr, der er kendt fra tv-serien »"Roseanne«, tweetede om de vilde påstande.

Disse påstande fra Trump-tilhængeren Barr, samt andre racistiske tweets, førte til en større skandale på Twitter, der i sidste ende førte til en aflysning af serien.

Tidligere har tv-værten Sean Hannity fra det amerikanske Fox TV og Alex Jones, der i for nyligt har fået fjernet indhold fra Facebook, Apple og Spotify, også tweetet beskeder hvori hashtagget "QAnon" indgik, hvilket har hjulpet påstanden med at blive mainstream.

»Tidligere har konspirationsteorier kun blevet bredt ud gennem folk med skilte på gaden, men internettet har gjort det nemmere end nogensinde før med at sprede et budskab«, siger Bjerre-Poulsen.