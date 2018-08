Nasa har afsendt rumfartøj med kurs mod Solen

Den indiske regering kræver adgang til at lukke Whatsapp og andre netværk i en nødsituation.

Kina står til at vinde et geopolitisk magtspil i Sydøstasien. USA er uønsket.

Syrer mistænkes for at finansiere terror i hjemlandet. Men han gik ud af Vestre Fængsel efter fupnummer.

Sommerens lave myggebestand kan vise sig at resultere i en usædvanlig stor bestand næste sommer.

Den 20-årige Birthe Kjær strøg direkte ind på Dansktoppens førsteplads en søndag i december 1968. I dag er hun kendt som Dansktoppens Dronning, men mener, at betegnelsen dansktop er ved at være forældet. Både hun selv og Rasmus Seebach er vel popmusikere?

Efter måneders uro er Israel tættere end nogensinde på at vælte Hamas-bevægelsen i Gaza, siger minister.

I 2019 vil amerikanske astronauter for første gang blive sendt til rumstationen ISS med private rumfartøjer.

Problemer med en trykmåler betyder, at opsendelse af rumsonden "Parker Solar Probe" udsættes til søndag.

At forstå hvordan koronaen fungerer, kan hjælpe forskere med at forudsige farlige solstorme, som kan forårsage strømnedbrud og skade kommunikation på Jorden.

- Det svarer lidt til, at du går væk fra et bål og pludselig får det meget varmere, siger Nicola Fox til BBC.

Det giver ifølge forskerne ikke umiddelbart mening, at koronaen er hundreder af gange varmere end selve Solen.

Et af Solens mysterier er, at dens ydre atmosfære er langt varmere end Solens overflade, som har en temperatur på cirka 5600 grader celsius.

Så forskerne håber at få nogle svar ved at sende sonden ind i selve koronaen.

Forskerne håber med missionen at få mere viden om solvinden. Den består af ladede partikler, kaldet plasma, der skydes ud fra Solen og derefter undslipper den stærke tyngdekraft fra stjernen i centrum af vores solsystem, skriver BBC.

Rejsen gøres mulig af et revolutionerende varmeskjold, som beskytter sonden og dens instrumenter mod de alvorlige tæsk, den vil få undervejs.

Rumfartøjet skal, med Nasas ord, "røre ved Solen" ved at komme ind på seks millioner kilometers afstand. Missionen vil vare i syv år. Undervejs vil sonden nå hastigheder på 700.000 kilometer i timen.

Natten til søndag lokal tid lykkedes det omsider for det amerikanske rumagentur Nasa at få opsendt fartøjet "Parker Solar Probe", der skal udforske Solen.

Selv om overfladen stadig ser pæn ud, er det vigtigt for vedligeholdelsen af boligen, at facaderne får en gang maling efter en årrække.

Varmen kan være hård ved bilen, både når du kører og holder stille. Her er, hvad du skal være opmærksom på.

