Amerikanerne tror mere på pornomodel end Donald Trump

Hvem tror du mest på? Pornomodellen eller præsidenten?

Flest amerikanerne svarer det førstnævnte i en ny undersøgelse foretaget af Yougov og The Economist. Det skriver USA Today.

Her svarer 34 pct. af de adspurgte, at de tror på Stormy Daniels over Donald Trump i sagen mellem de to parter, hvor Stormy Daniels hævder, at hun er blevet betalt for at tie stille om en affære med Donald Trump. Her svarer 30 pct., at de tror på Donald Trump.

Ifølge pornomodellen Stormy Daniels har Donald Trump forsøgt at spise hende af med tys-tys penge i form af 130.000 dollar op til præsidentvalget i 2016. Dette skulle angiveligt være sket på baggrund af en affære mellem de involverede parter i 2006.

Her offentliggjorde Stormy Daniels et billede af de to sammen i pressen samt afslørede intime detaljer om Donald Trump i et ugeblad. Præsidentens team slog dog igen og hævdede, at pengene blot var betalt for at undgå en årelang retsag.

Stormy Daniels har dog ikke givet op og sammen med advokaten Michael Avenatti, er hun gået benhårdt efter at få tys-tys aftalen ophævet, da hun mener, at den er ugyldig. Her har deres kampagne ført til flere mulige afsløringer bl.a. at Donald Trump har begået en overtrædelse af den amerikanske valgkampslov, da han ifølge duoen skulle have fået sin advokat til at betale Stormy Daniels og derefter refunderet pengene til ham.

Pornostjerne fortsætter med at forfølge Trump Men den virkelige trussel mod præsidenten kan blive hans personlige advokat, Michael Cohen.

Derudover har kampagnen ført til flere anklager mod Donald Trump fra bl.a. kvinder, der også hævder at være blevet betalt før valgkampen for at skjule deres affærer med den amerikanske præsident.

Svarene i Yougov-undersøgelsen afhænger dog af den adspurgtes politiske ståsted. 72 pct. af de republikanske vælgere svarer, at de tror på Donald Trump over Stormy Daniels, hvor 63 pct. af de demokratiske vælgere svarer, at de tror mest på Stormy Daniels forklaring. I undersøgelsen deltog 1.500 amerikanere.

I juli blev Stormi Daniels anholdt på natklubben Sirens i Ohio. Her blev hun sigtet efter en lov, der forbyder berøring mellem kunder og strippere. Anholdelsen skulle dog senere vise sig at være foretaget på et falsk grundlag.