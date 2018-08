Senatet starter behandling af Trumps kandidat til højesteret

Det er »absolut latterligt« at »gå rundt og se ud som postkasser« skrev den tidligere britiske udenrigsminister Boris Johnson om burkabærere i en artikel. Så brød helvede løs.

Amerikanske VE Corp, der ejer jeans-mærkerne Wrangler og Lee, overvejer at skille sig af denimforretningen. Finans

Brand, der tvang 20.000 til at lade sig evakuere, var påsat:

Italien har sat ind med hemmelige agenter, aflytninger og omfattende politiressourcer for at fælde en terrormistænkt 46-årig syrer, som forrige onsdag spadserede ud af Vestre Fængsel og blev Danmarks hovedpine.

Brand, der tvang 20.000 til at lade sig evakuere, var påsat:

Præsidenten puster til spekulationer ved at opfordre støtter til at »stay tuned«.

Det bliver et stormfuldt efterår i dansk politik. Verden markerer et-året for Kim Walls død. Stormen er aflyst. Donald Trumps svigerforældre bliver amerikanere. Turisterne strømmer atter til Tunesien.

Fundet af pakken fik politiet til at sætte adskillige enheder på sagen.

Præsidenten har bedt sin base hjælpe med at vælge et logo.

Det har stået klart, at en ny højesteretsdommer med al sandsynlighed skal udpeges, siden Anthony Kennedy oplyste, at han vil trække sig fra sin plads som dommer ved den magtfulde domstol 1. oktober.

Efter udvalgsarbejdet skal han godkendes af et flertal i hele Senatet, inden det er en kendsgerning, at han bliver højesteretsdommer i USA.

De næste to eller tre dage vil herefter blive brugt på, at medlemmerne kan stille spørgsmål til Brett Kavanaugh.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters vil første dag blive brugt på, at retsudvalgets 21 medlemmer kan komme med deres bemærkninger.

Efter udvalgsarbejdet skal Brett Kavanuagh (med den røde kasket) godkendes af et flertal i hele Senatet. Foto: Susan Walsh/AP

Flere aarhusianske restauranter er rykket ud i bøgeskoven i Skanderborg, for det er på Smukfest, mange af deres kunder er. Og de vil have god mad, også når de er på festival.

Det får du opklaret i denne test, hvor vi tager pulsen på modeller i hele prisspektret: fra 3700 kroner til over 13.000 kroner. Her er tablets til strandsjov og tablets til jobbet – eller til begge dele.

Varmen kan være hård ved bilen, både når du kører og holder stille. Her er, hvad du skal være opmærksom på.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her