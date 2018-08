Brand, der tvang 20.000 til at lade sig evakuere, var påsat: »Dette vil brænde«

SAN FRANCISCO

Midt i en historisk voldsom brandsæson må Californien konstatere, at i hvert fald en af årets mange, store brande efter alt at dømme er påsat.

Forrest Gordon Clark, 51, er blevet anholdt for at have påsat branden ”Holy Jim” i Cleveland National Forest i Orange County, som siden i mandags har brændt sig igennem mindst 40 kvadratkilometer og fortsætter med at sprede sig.

Holy-branden breder sig nær Horsethief Canyon i Carona, Californien. Foto: AP/Mark Rightmire

Branden, hvoraf foreløbigt kun 5 pct. er under kontrol, har tvunget mere end 20.000 til at lade sig evakuere, og flammerne truer med at tage 7.000 hjem.

Ingen er foreløbigt kommet til skade, men flere hjem og andre bygninger er brændt ned.

Forrest Gordon Clark, der er blevet anholdt for at påsætte Holy Jim-branden. Branden har tvunget mere end 20.000 til at evakuere, og flammerne truer med at tage 7.000 hjem. Foto: AP fra Orange County Sheriff

Clarks rolle i branden har udløst vrede i Californien, som lige nu kæmper med de værste brande i statens historie.

I det nordlige Californien har Mendocino Complex-branden afsvedet mere end 1.200 kvadratkilometer svarende til et areal på størrelse med Langeland, og Californiens guvernør Jerry Brown har advaret om, at større og mere destruktive brande er det nye normale som følge af varmere somre og mindre regn.

Holy Jim-branden begyndte mandag i Holy Jim Canyon, efter at Clark i en truende sms til en frivillige brandmand, Mike Milligan havde skrevet: »Dette sted vil brænde ned, ligesom du planlagde.«

Mike Milligan, der i flere år havde advaret om, at Clark var farlig, vidste ikke, hvad han mente.

Hun så ildtornadoerne i horisonten: Pludselig var de ved huset Californiens guvernør advarer om, at større og mere destruktive brande er det nye normale.

Clark er nu blevet anholdt, bekræftede Todd Spitzer fra Orange County ved et pressemøde, hvor han også stemplede Clark som et monster.

»Vi ved, at der opstår brande i området, men det burde aldrig brænde på grund af en forsætlig handling. Dette burde ikke blive kaldt Holy Jim-branden, men Holy Hell-branden (hellige helvedesbrand, red.),« sagde han.

Det er uklart, hvad Clarks motiv har været.