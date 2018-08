Ruslands ambassade gør nar af Trumps kampagne om nyt rumstyrke-logo

SAN FRANCISCO

Den russiske ambassade i Washington syntes fredag at gøre nar af præsident Donald Trumps kampagne, hvor han beder sine støtter hjælpe med at vælge et logo til USA’s nye rumstyrke.

Ikke til selve rumstyrken, men til en række nye produkter, som Trumps 2020 præsidentkampagne vil producere og sælge for at fejre hans storstilede planer.

USA vil skabe hærens sjette værn: Rumhæren

I et tweet – præsidentens foretrukne måde at kommunikere – skrev den russiske ambassaden fredag morgen: »Godmorgen, rumstyrker,« hvilket blev udsendt sammen med et grafisk billede af en raket, der bliver affyret, foran det russiske flag. Under dette var der også et link til en hjemmeside under det russiske forsvarsministerium om Ruslands rumprogram.

Vicepræsident Mike Pence sagde torsdag, da han afslørede planerne om det nye særskilte amerikanske rumforsvarsprogram, at Rusland og Kina allerede er ved at udvikle våben på området, herunder anti-satellitvåben, lasere og hypersoniske missiler, som kan true USA.

Målet er, at det nye rumstyrkeprogram skal være på benene fra 2020 og fungere som en særskilt våbenstyrke på linje med flyvevåbnet, flåden, militæret, marinekorpset og kystvagten.

For at markere dette sendte Trumps kampagne blot timer efter Pences præsentation en masseemail ud til støtter og bad dem stemme om et logo.

»For at fejre Trumps store meddelelse, vil vores kampagne sælge nye produkter. Men først skal vi have taget en beslutning om, hvilket logo vi skal bruge for at fejre Trumps nye rumstyrke, og han ønsker, at du er med til at beslutte det,« skrev kampagnechef Brad Parscale i mailen, der herefter kom med seks forskellige forslag:

En screenshot fra en email, som Donald Trumps 2020 præsidentkampagne har sendt ud til støtter. Kampagnen vil have støtter til at vælge et logo, som så skal bruges til en produktserie, som skal sælges for at fejre Trumps nye rumstyrke.

Trump, der har talt om at oprette en ny rumstyrke i flere måneder, tweetede bagefter også: »Rumstyrke hele vejen.«

Den nye rumstyrke er den første nye enkeltstående militærarm, som USA har oprettet siden 1947. Den nye rumstyrke skal også have sin egen eliteenhed.