Efter skattelettelser: USA’s underskud voksede i 2017 med 20 pct.

SAN FRANCISCO

Både USA’s gæld og underskud er vokset kraftigt under præsident Donald Trump.

En opgørelse fra Kongressens budgetkontor, som blev fremlagt onsdag, viser, at USA’s nationale underskud det seneste år voksede med 20 pct. (75 mia. dollar). Det skyldes hovedsageligt de skattelettelser, som Trump fik gennemført sidste år, kombineret med et øget offentligt budget.

Sammenlagt er det offentlige forbrug vokset med 143 mia. dollar samtidig med, at staten har mistet 66 mia. dollar i indtægter som følge af selskabsskattelettelserne.

Til gengæld voksede statens skatteindtægter fra privatpersoner som følge af vækst og lønstigninger, fremgår det af budgetkontorets opgørelse.

Trump-regeringen har argumenteret med, at skattelettelserne ville bidrage til øget vækst og af den vej øgede skatteindtægterne, hvilket delvist skulle dække hullet i statskassen.

Det øgede offentlige forbrug skyldes især, at USA har øget sine udgifter til forsvaret. For at få det igennem Kongressen, accepterede republikanerne samtidig krav fra demokraterne om flere penge til andre områder, hvilket Trump surmulende underskrev med en bemærkning om, at det var sidste gang, at han ville underskrive sådant et budget.

Økonomien voksede i 2. kvartal af 2018 med 4,1 pct., men økonomer siger, at væksten skal være langt højere for at reducere underskuddet.

Udviklingen er bemærkelsesværdig i betragtning af, at det under tidligere præsident Barack Obama var en republikansk mærkesag at bringe statsgældende ned.

Ifølge iagttagere betyder udviklingen, at renten, som det amerikanske finansministerium skal betale for at servicere gælden, er på vej til at blive den hurtigst voksende årlige udgift for Washington, skriver The Hill.

Kongressens budgetkontor forudser, at om 30 år vil regeringen bruge mere på at servicere sin bugnende statsgæld, end USA bruger på sociale ydelser og forsvar.