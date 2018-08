Mand arresteret for at træne børn til at begå skoleskyderier

SAN FRANCISCO

Amerikansk politi har arresteret en far til en savnet treårig dreng for at træne børn til at begå skoleskyderier, fremgår det af et anklageskrift, som blev fremlagt for en domstol onsdag.

Ifølge anklagemyndigheder gennemførte Siraj Ibn Wahhaj, 39, træningen i et ødebeliggende indelukke i New Mexicos ørken nær grænsen til Colorado.

Indelukket var bygget op af stakke af bildæk, træpaller og halmballer, der forhindrede, at uvedkommende kunne kigge ind og se, hvad der foregik.

Naboer havde først taget godt imod de nyankomne, men da de ikke længere så børnene, begyndte de at blive urolige og alarmerede det lokale politi, skriver AP.

Det var på dette øde sted i New Mexico, bag et hegn af gamle dæk, træpaller, halmballer og affald, at politiet arresterede Wahhaj sammen med fire andre voksne og fandt 11 udsultede børn. Foto: Taos County Sherif via AP

Ved politiets ankomst var Wahhaj stærkt bevæbnet, herunder med en AR15-riffel, fem magasiner med 30 skud hver og fire ladede pistoler, herunder en i hans lomme, fortalte sherif fra Taos County, Jerry Hogrefe, til Fox News.

Politiet fandt efterfølgende også 11 udsultede børn i alderen 1-15 år, som levede i snavs, var klædt i pjalter og ingen sko havde på. Det eneste mad, som blev fundet på stedet, var nogle kartofler og en pose med ris i en beskidt campingtrailer. Børnene havde ikke adgang til rent vand eller nogen form for uddannelse. Der var heller ingen strøm på stedet. Til gengæld var der rigeligt med eskrementer og våben.

Sheriffen beskrev det som de mest triste leveforhold, han nogensinde havde set.

Fire andre voksne blev også arresteret på stedet, herunder tre kvinder, hvoraf to hedder Wahhaj til efternavn. Det er uklart, om de er børnenes mødre. De kan nu se frem til at blive sigtet for børnemisbrug, men formentlig også andre ting.

Tre kvinder blev også arresteret på stedet, fra venstre Subhannah Wahhaj, Jany Leveille og Hujrah Wahhaj. Det er uklart, om kvinderne er mødre til de 11 udsultede børn i alderen 1-15 år, som politiet også fandt på stedet. Foto: Taos County Sherif via AP

En mere grundig gennemsøgning leverede mandag et endnu mere makabert fund. Mandag dukkede de jordiske rester efter et barn op, men det er endnu ikke fastslået, om det er den savnede treårige, Abdul-ghani Wahhaj, som var alvorligt handicappet.

Ifølge en retskendelse forsvandt han sidste år fra Jonesboro, Georgia nær Atlanta, efter at Wahhaj havde fortalt moderen, at han ville gennemføre en eksorcisme. Wahhaj mente, at han var besat af djævlen, muligvis fordi drengen led af anfald og ikke kunne gå. Wahhaj har siden været eftersøgt.

Det er uklart, hvad Wahhajs planer præcis var med sin lille træningslejr, men den 39-årige havde allerede inden sin anholdelse en kontroversiel baggrund, skriver Fox News.

Han er søn af en i dag afdød imam i Brooklyn ved navn Siraj Wahhaj, som anklagere har haft mistænkt for at være en af personerne bag et bombeangreb i 1993 mod World Trade Center i New York, der dræbte seks mennekser. Wahhaj blev dog aldrig anklaget for dette.

Imamen var senere et karaktervidne for Omar Abdel Rahman, kendt som den blinde sheik, som i 1995 blev dømt for bombeangrebet og for at planlægge andre angreb mod amerikanske landmærker.