Ohio-valg tester stemning før midtvejsvalg: Trump-kandidat fik kneben sejr i republikansk højborg

SAN FRANCISCO

På papiret burde republikanerne have vundet på forhånd.

Den velstående forstad til Columbus, Ohio, hvor der tirsdag blev afholdt suppleringsvalg til Repræsentanternes Hus, har været på republikanske hænder siden 1983.

Ni ud af 10 vælgerne er hvide.

Ved præsidentvalget i 2016 vandt Donald Trump kredsen med 11 procentpoint foran Hillary Clinton.

Ikke desto mindre endte opgøret så tæt, som det næsten kunne blive.

Står de foreløbige optællinger af 99 pct. af stemmerne til troende, formåede den republikanske kandidat, Troy Balderson, kun at hive en kneben sejr hjem over demokraternes Danny O’Connor med 50,2 pct. af stemmerne mod 49,3 pct.

Og dette var efter, at både vicepræsident Mike Pence og præsident Donald Trump havde lagt vejen forbi Ohio for at tromme deres base op og få dem til at gå ud at stemme. Republikanerne brugte også millioner af dollars på negative tv-reklamer med advarsler om konsekvenserne af en demokratisk sejr.

Trods nederlaget, som stadig ikke er officielt, ses resultatet af analytikere derfor som en moralsk sejr til demokraterne.

Det udstiller, at landskabet er favorabelt for dem, og at det bliver op af bakke for republikanerne ved midtvejsvalgene i november. For hvis republikanerne er så tæt på at tabe i en republikansk højborg, hvor ellers risikerer de så at tabe?

Den demokratiske kandidat Danny O'Connor pustede ifølge de foreløbige resultatet sin republikanske konkurrent i nakken. Foto: AP/John Minchillo

»Endnu et eksempel på, at november-landskabet vil være venlig over for demokrater,« skrev Harry Enten, en politisk analytiker fra ForecasterEnten, i et tweet.

Washington Post skrev, at det tætte opgør understreger en trend, som har udviklet sig i mere end et år: »Demokrater slår rutinemæssigt deres resultat fra 2016-valget med tocifrede tal. Et mønster, som åbner for, at mange republikanere vil miste deres kredse, og at flertallet i Repræsentanternes Hus vil overgå til demokraterne.«

Det taler også til demokraternes fordel, at 82 af de kredse, hvor der er valg til Repræsentanternes Hus, er på republikanske hænder, mens kun 13 er på demokratiske hænder. Der er med andre ord langt flere muligheder for demokraterne for at vinde mandater end omvendt, og demokraterne har blot brug for 23 ekstra mandater for at tage flertallet.

Trods det har Trump udråbt resultatet af suppleringsvalget som en sejr, som hans støtte til Balderson hev over målstregen.

»Da jeg besluttede at tage til Ohio for Troy Balderson, var han i den første stemmeafgivning bagefter med 64 mod 36. Det var ikke godt. Det ændrede sig efter min tale lørdag aften. Nu har Troy vundet en stor sejr på et vanskeligt tidspunkt af året. Han vil vinde BIG i november,« tweetede præsidenten i en henvisning til, at sejren kun er kortvarig.

Balderson og O’Connor vil møde hinanden igen ved november-valget.

Spørgsmål er, om resultatet få nogle republikanere til at ændre strategi og lægge mere luft til Trump.

Godt nok har støtte fra præsidenten flere steder vist sig afgørende for, hvilke kandidater som fik opbakning fra den republikanske base ved primærvalgene. Men det er en helt anden sag at vinde ved midtvejsvalgene, når det også er nødvendigt at kunne appellere til vælgere ind over midten.