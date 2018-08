Trumps sikkerhedsrådgiver: Nordkorea har ikke taget skridt mod atomafrustning

SAN FRANCISCO

John Bolton, national sikkerhedsrådgiver for USA's præsident Donald Trump, sagde tirsdag, at Nordkorea ikke gjort noget for at indfri løftet om total atomafrustning.

Meldingen i et interview på Fox News kom næsten to måneder efter Trumps historiske topmøde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i Singapore.

»USA har levet op til Singapore-erklæringen, men Nordkorea har ikke taget skridt, som vi føler er nødvendige, i retning af atomafrusning,« sagde Bolton.

Han tilføjede, at USA vil fortsætte med at lægge pres på Pyongyang for at levere resultater.

Trumps nationale sikkerhedsrådgiver og tidligere FN-ambassadør, John Bolton, ses her stående i Det Ovale værelse bag præsidenten. Foto: AP/Evan Vucci

»Ideen, at vi vil slække på sanktionerne, bare fordi Nordkorea siger det, er ikke under overvejelse. Vi vil fortsætte med at lægge maksimalt pres på Nordkorea, indtil det atomafruster; akkurat som vi nu gør det med Iran,« fortsatte han.

I modsætning til Nordkorea har Iran dog ikke atomvåben, og indtil videre fortsætter Teheran med at opretholde atomaftalen med EU, USA og en række andre af verdens stormagter, selvom Trump i maj trak USA ud af aftalen.

Nordkorea har til sammenligning kun givet et løst løft om, at det vil arbejde i retning af atomafrustning, men Trump-regeringen har konsekvent forsøgt at forsikre kritikere om, at Kim Jong-un vil leve op til sit løfte.

I sidste måned tweetede Trump f.eks., at han havde tillid til, at den nordkoreanske leder ville stå ved »den kontakt vi underskrev og vigtigere endnu, gav hinanden hånd på« i Singapore.

Indtil nu har det eneste konkrete resultat været udleveringen af de jordiske rester af 50 amerikanske soldater, der blev dræbt under Korea-krigen.

Nu har Trump foreslået Kim Jong-un et nyt møde med USA’s udenrigsminister Mike Pompeo for at sætte skub i tingene, afslørede Bolton tirsdag.

»Pompeo er parat til at tage tilbage til Nordkorea og mødes med Kim Jong-un. Det har vi foreslået i vores seneste brev til formand Kim Jong-un,« sagde Bolton og fortsatte:

»Præsidenten er parat til at mødes når som helst. Men det vi virkelig har brug for, er mere end retorik. Det vi har brug for er handling fra Nordkorea på atomafrusning.«