Se billederne: Historisk flammehav i Californien hærger områder på størrelse med to gange Bornholm

I Californien er man vant til tørke og brande, men denne sommer raserer flammerne som aldrig før. Landets beredskab, fly og helikoptere kommer til undsætning og bekæmper flammehav, ildtornadoer og -storme.

Det er de to brande med navnene Ranch Fire og River Fire, der siden den 27. juli har bevæget sig gennem Californien. Brandene støder sammen i regionerne Mendocino, Lake og Coluso og bliver derfor kaldt Mendocino Complex Fire. De har allerede bevæget sig over knap 1.370 kvadratkilometer. Det svarer til to gange Bornholms størrelse.

Mendocine Compex slår rekorden for største brande i Californien. Foto: Noah Berger/AFP.

Fly er sat ind til at smide flammehæmmende midler for at stoppe den historisk store brand. Foto: Noah Berger/AFP.

Det ramte område i Nordcalifornien nær Clear Lake er ikke tæt beboet, men Mendocino Complex Fire har alligevel brændt 75 bygninger ned siden fredag, skriver CNN.

Helikoptere kommer til undsætning med vand fra luften til at slukke Mendocino Complex Fire ved High Valley Rd. nær Clearlake Oaks. Foto: Noah Berger/AFP.

Mendocino Complex Fire bliver bekæmpet. Foto: Fred Greaves/Reuters.

Sidste år ramte den hidtil største brand med et omfang på 1.140 kvadratkilometer, hvor 700 hjem blev ødelagt og 100.000 mennesker blev evakueret. Den rekord er nu slået af Mendocino Complex Fire.

Foto: Josh Edelson/AFP.

Vinde spreder flammerne fra Mendocino Complex Fire. Foto: Fred Greaves/Reuters.

Det er ikke kun Mendocino Complex Fire, som hærger Californien denne sommer. Den 29. juli blev den mere tætbefolkede nordcaliforniske by Redding også opslugt af flammer og ramt af en såkaldt ildstorm, som betød evakuering af tusindvis af mennesker.

Video: Ildtornadoer i Californien tvinger folk fra deres hjem

Brandmand forsøger at slukke Ranch Fire. Foto: Fred Greaves/AFP.

En lokal beboer forsøger at redde sit hjem fra Ranch Fire. Foto: Noah Berger/AFP.

Brandene fik lørdag præsident Donald Trump til at erklære undtagelsestilstand for staten. Dermed kan beredskaberne i de ramte områder også få hjælp af de nationale beredskaber.

