Tech-giganter fjerner indhold fra kontroversiel talkshowvært

Facebook har mandag fjernet fire af talkshowværten Alex Jones' sider på det sociale medie. De fjernede sider er det seneste eksempel på en række medier og platforme, der har fjernet indhold fra Alex Jones og hans medie Infowars.

Facebook begrunder fjernelsen med, at siderne overtræder det sociale medies regler for hadtale og mobning. Alex Jones' side var tidligere blevet suspenderet i 30 dage for overtrædelse af samme regler.

Talkshowværten stiftede i 1999 sit radiomedie Infowars. Siden da har han opbygget et stort publikum.

I sine programmer har han fremført, at angrebene 11. september 2001 i New York og Washington var orkestreret af den amerikanske regering selv.

Han har også fremført, at et skyderi på skolen Sandy Hook i 2012 var et skuespil opført af venstreorienterede grupper for at fremme strammere regler for kontrol med våben.

Skoleskyderiet kostede 26 mennesker - både børn og voksne - livet.

Efter hans teori om skoleskyderiet har efterladte til de døde sagsøgt Alex Jones. Ifølge de efterladte har hans udsendelser ført til, at de er blevet chikaneret.

Kalder skoleskyderi for fake news: Forældre sagsøger USA’s største konspirationsteoretiker

Tidligere mandag skrev netmediet Buzzfeed, at også Apple havde fjernet de fleste af episoderne fra Infowars fra sit katalog af podcast i iTunes.

Ligeledes har musiktjenesten Spotify fjernet udvalgte episoder af Alex Jones' program.

Nyhedsbureauet Reuters har forsøgt at få en kommentar fra Infowars. Det er ikke lykkedes.