Medie: Et land er rykket foran Rusland, terrorisme og klimaforandringer på liste over trusler mod USA

Man skal ikke være professor i historie for at vide, at forholdet mellem USA og Rusland har været konfliktfyldt i tidens løb.

Alligevel har ét land overhalet Rusland som USA's primære trussel, afslører den amerikanske nationale sikkerhedsstrategi ifølge mediet Business Insider.

Under præsident Donald Trumps foreløbige embedsperiode i USA har Kina angiveligt lagt sig foran Rusland, terrorisme og klimaforandringer som landets primære strategiske trussel, viser en rapport ifølge mediet.

Det skulle særligt være bekymringen for, at Kina overhaler USA økonomisk og militært, der har fået amerikanerne til at skærpe opmærksomheden omkring Kina.

Samtidig er Ruslands styrke inden for de to områder nedadgående, lyder vurderingen.

I øjeblikket ligger USA og Kina i handelskrig, og senest har Kina meldt ud, at man har tænkt sig at reagere på forlydender om, at Donald Trump har planer om at forhøje toldsatser på en række kinesiske varer for 200 mia. dollar til 25 pct. fra 10 pct.

»Kina er parat til USA's trusler om en eskalering af handelskrigen og vil gengælde for at forsvare den nationale stolthed og folkets interesser«, skriver det kinesiske handelsministerium i en udtalelse torsdag ifølge skriver Bloomberg News.