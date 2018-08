Eksperter udtrykte bekymring om Trumps retorik: Præsidenten svarede igen med angreb på »ulækre« medier

Måske havde Donald Trump samme morgen læst udtalelserne fra to eksperter, der beskæftiger sig med ytringsfrihed, og som gik sammen for at udtrykke deres bekymring om netop Trump.

David Kaye fra FN menneskerettighedskommission og Edson Lanza, der leder Inter-American Commission on Human Rights, slog fast, at den amerikanske præsidents retorik mod de amerikanske medier kan ende med at få store konsekvenser.

Avisudgiver advarer under møde med Trump om farligt sprog

»Vi er særligt bekymrede for, at disse angreb kan øge risikoen for, at journalister bliver udsat for vold,« lød det i udtalelsen.

Inden da var CNN's chefkorrespondent i Det Hvide Hus, Jim Acosta, blevet overfuset under et vælgermøde, hvor Donald Trump endnu engang havde vendt forsamlingen mod pressen.

Acosta slog siden fast, at han var »meget bekymret for, at fjendtligheden fra Trump og visse konservative medier vil ende med, at nogen kommer til skade«.

Donald Trump leverede mildest talt et indspark i den debat, da han torsdag aften deltog i et vælgermøde i Pennsylvania i forsøget på at opnå endnu en republikansk plads i det amerikanske Senat.

Her angreb han de »frygtelige« journalister, der blandt andet havde lavet kritiske historier om hans møde med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, den russiske præsident, Vladimir Putin, og den britiske dronning.

»De kan vende alt om til noget negativt. Og det skyldes, at de er falske, falske, ulækre medier,« sagde han.

Trump kritiseres for udtalelse om, at man skal have id for at handle i USA: »Han har ikke selv købt ind i 72 år«

Udtalelsen fik flere at tilhørerne til at buhe mod de fremmødte pressefolk, og Donald Trump pegede flere gange ned mod pressefolkene under sin 15 minutters lange tale.

Donald Trump beklagede, at han kun oplever negativitet fra pressen, og efterlyste en »ærlig presse«.

»Hvad er der sket med den ærlige nyhedsdækning?« sagde han og slog ud med armene.

Donald Trump har for nyligt afholdt et møde med udgiveren af avisen New York Times for blandt andet at drøfte præsidentens hyppige omtale af medierne som "folkets fjende".

Det bekræftede begge parter søndag.

»Havde et meget godt og interessant møde i Det Hvide Hus med A.G. Sulzberger, udgiveren af New York Times. Brugte meget tid på at tale om den meget store mængde falske nyheder, som medierne udsender, og hvordan disse falske nyheder gradvist er blevet til sætningen "folkets fjende". Trist!«, skrev Trump søndag på Twitter.

I en erklæring siger Sulzberger, at han fortalte præsidenten, at hans giftige omtale af medierne »ikke bare er splittende, men også i stigende grad er farligt«

Han konstaterer, at præsidentens retorik også bliver brugt af autoritære regimer til at retfærdiggøre angreb på journalister.

»Jeg advarede om, at det bringer liv i fare, at det undergraver vores nations demokratiske idealer, og at det udhuler et af vort lands største eksportvarer: at stå fast på ytringsfrihed og en fri presse,« udtalte Sulzberger.