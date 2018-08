Trump kritiseres for udtalelse om, at man skal have id for at handle i USA: »Han har ikke selv købt ind i 72 år«

Skal man bruge id for at købe en pose gulerødder i USA?

På et vælgermøde i Tampa, Florida fik den amerikanske præsident, Donald Trump endnu engang sindet i kog hos sine kritikere.

Det skete, da han udtalte, at man i almindelige supermarkeder i USA skal vise id-kort for at handle. Men det er forkert.

»Hvis du går ud, og du vil købe dagligvarer, skal du have et billede på et kort. Du har brug for id. Hvis du går ud og du vil købe noget, skal du have id med billede,« sagde han på mødet.

Det sagde han, fordi han gerne vil have, at det bliver gjort lovpligtigt at have et gyldigt id-kort for at stemme. Han fortsatte:

»I det her land er det eneste tidspunkt, hvor du i mange tilfælde ikke skal bruge id, når du stemmer på en præsident, når du stemmer på en senator, når du stemmer på en guvernør eller et kongresmedlem. Det er skørt. Det er skørt. Men vi laver om på det,« sagde han.

Men hvis man skal handle i almindelige supermarkeder i USA behøver man altså ikke at vise identifikation, lyder kritikken nu fra flere sider.

Det skal man kun, hvis man - ligesom i Danmark - skal købe alkohol eller cigaretter.

Udtalelsen har fået flere til at more sig på twitter. F.eks. skriver Bloomberg-redaktøren Tim O'Brien:

»Donald Trump er 72 år, og han har ikke selv købt ind i 72 år.«

I talen, som varede omkring en time, kom Trump vidt omkring for de tusinder af tilskuere, der var mødt op.

Han kom bl.a. med beskyldninger mod Kina i forbindelse med den igangværende handelskrig, og så kritiserede han også de etablerede medier.

Derudover slog han også et slag for julen, fordi han mener, at stormagasiner skal have flere skilte med påskriften »Glædelig jul.«

Ifølge nyhedsbureauet AP ville en talsperson fra Det Hvide Hus ikke svare på spørgsmål om, hvorvidt præsidenten selv køber sine dagligvarer.