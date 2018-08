Anklager: Manafort har følt sig hævet over loven

Den amerikanske præsident Donald Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort har anset sig selv som "hævet over loven".

Sådan lød det tirsdag fra anklageren på den første dag i retssagen mod Paul Manafort, der var kampagnechef for Trump i et halvt år i 2016.

Manafort er den første på anklagebænken i den tidligere FBI-chef Robert Muellers undersøgelse af Ruslands potentielle indblanding i USA's præsidentvalg i 2016.

Men anklagerne mod Manafort har meget lidt berøringsflade med Rusland.

I stedet er Manafort anklaget for forsøg på at skjule indtægter for arbejde i Ukraine. Senere i et andet sagskompleks er han også anklaget for at lyve for det føderale politi i USA.

- En mand i denne retssal troede ikke, at loven gjaldt for ham, lød det fra anklager Uzo Asonye i retssalen i Alexandria, Virginia.

Anklageren mener, at Manafort har forsøgt at gemme millioner af dollar fra lobbyarbejde i Ukraine, ligesom at han har forsøgt at holde udenlandske bankkonti skjult.

- Alle disse anklager kan koges ned til en: at Paul Manafort har løjet, sagde Asonye.

Paul Manafort har på forhånd erklæret sig uskyldig i alle anklagepunkter.

Ifølge forsvarer Thomas Zehnle er der derimod tale om, at Manaforts samarbejdspartner Rick Gates har udnyttet hans tillid.

Det forventes, at der falder dom i sagen om tre uger.

Manafort var kampagnechef for Trump fra maj til august i 2016, indtil han måtte træde tilbage på grund af anklager om at have udført lobbyarbejde for Ukraines tidligere prorussiske leder Viktor Janukovitj.

Mueller-undersøgelsen har ført til anklager mod i alt 32 personer. De 31 andre er enten russiske statsborgere, der ikke forventes at blive udleveret, eller har indgået et forlig.