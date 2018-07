Trump-regering overvejer nye skattelettelser til USA’s rigeste

SAN FRANCISCO

Trump-regeringen overvejer at vedtage en ny runde skattelettelser på 100 mia. dollars (667 mia. danske kr.) uden om Kongressen.

Skattelettelserne vil næsten udelukkende komme USA’s rigeste til gavn og vil blive leveret ved at justere på reglerne, så skatteydere kan tage højde for inflation, før de betaler skat af profitten fra investeringer.

Finansminister Steve Mnuchin har udtalt til New York Times, at hans ministerium er ved at undersøge, om det kan gennemføre ændringen uden at gå igennem Kongressen.

»Hvis det ikke kan gøres igennem lovgivningsprocessen, ser vi på, hvilke redskabet finansministeriet har,« lød det fra Mnuchin.

Han tilføjede, at ministeriet også ser på de økonomiske omkostninger og hvordan, en sådan ændring vil påvirke væksten.

Skridtet vil næsten uden tvivl møde modstand. Skatteændringer af så drastisk karakter hører sædvanligvis under Kongressen.

Det vil også styrke kritikken fra demokrater af, at regeringspartiet først og fremmest går efter at hjælpe USA rigeste.

Republikanere har i forvejen haft svært ved at overbevise USA’s middelklasse om, at den store skattepakke, som blev vedtaget sidste år, er kommet dem til gavn.

Trump er klar til skattelettelser Demokrater kritiserer skattereformen for at være et gavebord for de rigeste amerikanere.

»På et tidspunkt, hvor det offentlige underskud er ude af kontrol, lønudviklingen er flad, og de rige har det bedre end nogensinde, er det uhyrligt at give den rigeste én procent endnu en fordel. Det viser republikanernes sande kulør,« sagde Chuck Schumer, den demokratiske mindretalsleder i Senatet.

Dette var en henvisning til beregninger, der viser, at 97 pct. af den foreslåede ændring af kapitalvindingsskatten vil gå til top 10 på USA’s indkomstskala. Heraf vil omkring 66 pct. gå til USA’s allerrigeste.