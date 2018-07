Ny sikkerhedstrussel? Tusinder har downloaded frigivne planer for 3D-printede plasticvåben

SAN FRANCISCO

Tusinder af mennesker har downloaded planerne for, hvordan man kan fremstille skydevåben i en 3D-printer.

Planerne blev lagt på nettet i weekenden, selvom de ifølge et forlig mellem opfinderen og Trump-regeringen først måtte offentliggøres onsdag.

Otte amerikanske delstater har ellers netop rejst en fælles sag med krav om et retsligt forbud for at stoppe det.

3D-skydevåben er lavet af plastic og kan således ikke spores af almindelige metaldetektorer, som bruges i lufthavne og på mange skoler. De otte delstater argumenterede med, at frigivelsen derfor var farlig.

»Disse våben er ikke registrerede og meget svære at spore; selv med metaldetektorer. De vil være til rådighed for alle, uanset alder, mental sundhedstilstand og kriminel baggrund. Hvis Trump-regeringen ikke vil opretholde vores sikkerhed, vil vi,« sagde Bob Ferguson, statsadvokaten i Washington i en meddelelse.

Justitsministre fra 21 delstater havde i et fælles brev til udenrigsministeriet og justitsministeriet også advaret om konsekvenserne og opfordret til, at regeringen trak sig fra forliget.

»Vi mener, at forliget er farligt og vil få uhørt stor indflydelse på den offentlige sikkerhed,« skrev de i brevet: »Ud over at hjælpe med at bevæbne terrorister og internationale kriminelle, vil det sikre, at folk, som føderal og statslig lov forhindrer i at købe våben, får adgang til våben.«

Sådan ser en 3D-printet skydevåben ud. Cody Wilson, manden bag opfindelsen, viser det, som han kalder en Liberator pistol (befrielsespistol). Foto: AP/Jay Janner

Trump-regeringen indgik forliget i juni, hvilket afsluttede en sag, som blev sat i gang af den tidligere Obama-regering for fem år siden. Obama-regeringen argumenterede bl.a. med, at en offentliggørelse af planerne ville bryde USA’s eksportrelaterede restriktioner af våben. Men det argument har Trump-regeringen tilsyneladende bevæget sig væk fra.

Indholdet af forliget kom først frem i midt juli, hvilket er årsagen til forsøget i sidste øjeblik på at stoppe frigivelsen.

Planerne blev imidlertid allerede lagt ud på hjemmesiden Defense Distributed i weekenden, selvom dette er i strid med forliget.

Søndag var de allerede blevet downloaded mere end 1.000 gange.

Det betyder, at det nu er allemandsviden, hvordan man printer en AR-15-agtig semiautomatisk angrebsvåben fra en 3D-printer. Eller en pistol, der er i stand til bare at affyre et skud.

Sammenlagt er der planer for ni typer våben.