Første retssag i Rusland-undersøgelse: Hvad vil eks-kampagnechef afsløre?

Rusland ventes ikke at blive nævnt med et ord af den føderale anklager, når Paul Manafort, Donald Trumps tidligere kampagnechef, tirsdag bliver stillet for en dommer for anklager om banksvindel og pengehvidvask.

Men spørgsmålet om Ruslands indblanding i det amerikanske valg og mistanken om, at Trumps præsidentkampagne samarbejdede vil alligevel være elefanten i rummet.

Anklagerne mod Manafort er relateret til 60 mio. dollar, som FBI mener, at han tjente, da han i årene forinden arbejdede som rådgiver for en pro-russisk ukrainsk regering. Pengene placerede han angiveligt i skattely for at undgå at betale skat, så han kunne opretholde en overdådig livsstil.

Oplysningerne er blevet gravet frem af den særlige Rusland-undersøger Robert Mueller i forbindelse med hans kulegravning af russernes aktiviteter under 2016-præsidentvalget.

Manafort ses her i baggrunden bag Trumps datter, Ivanka Trump, under præsidentvalget, mens han stadig var kampagnechef. Foto: AP/Evan Vucci

I værste fald risikerer Manafort, 69, at blive idømt fængsel i op mod 30 år, hvilket rejser spørgsmålet, om det kan få ham til at samarbejde med anklageren for at reducere sin straf.

Efter at have siddet tilbageholdt under beskyldning for at forsøge at påvirke vidner i sagen, har han allerede fået en forsmag på, hvad der måske venter han.

Manafort har muligvis meget viden, som Mueller er interesseret i at få del i.

Han arbejdede for Trump i knap seks måneder, herunder som kampagnechef i de kritiske sommermåneder i 2016.

Han var til stede på det famøse russermøde i Trump Tower i juni 2016, hvor en Kreml-forbundet advokat havde lovet at levere snavs på Hillary Clinton. Trump har hævdet, at han ikke blev informeret om mødet. Trumps søn, Don Jr. har hævdet, at russeren ikke leverede det lovede snavs.

Manafort var også en af de personer i Trump-kampagnen, som havde de tætteste forbindelser til politiske magtnetværk i Rusland og undervejs rakte ud til den russiske oligark, Oleg Deripaska, en nær allieret til præsident Vladimir Putin, med tilbud om en personlig briefing om det amerikanske valg.

Den tidligere kampagnechef har dog længe hævdet, at han ikke har noget at afsløre, og mange iagttagere har større forventninger til den dag, hvor Rick Gates, Manaforts tidligere forretningspartner, afgiver vidneforklaring. I modsætning til Manafort har Gates valgt at samarbejde med efterforskerne.

Sagen er sat til at vare i tre uger, hvilket bliver tre uger lange uger for Trump med konstant fokus på Rusland-undersøgelsen og den mulige forbindelse til Trump.

Bliver Manafort fundet skyldig, vil det være sværere for Trump og hans støtter at fortsætte med at kalde det hele en heksejagt. Bliver Manafort omvendt frikendt, vil det give mere luft til Trumps beskyldninger og kan svække Mueller.

Der står således meget på spil, både for Manafort, Trump og Mueller.

Retssagen begynder tirsdag med, at der vælges et nævningeting.