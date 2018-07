Trump vil hæmme regeringsarbejdet, hvis han ikke får sin mur

Søndag truede USA's præsident, Donald Trump, med at "lukke ned for regeringen", hvis Demokraterne ikke støtter hans tiltag om grænsesikkerhed, der inkluderer opbygningen af den famøse mur mellem USA og Mexico, når de går til forhandlinger om det offentlige budget til september.

Det skriver CNN.

»Jeg ville være villig til at "lukke ned" for regeringen hvis Demokraterne ikke giver os stemmerne til grænsesikkerhed, hvilket inkluderer muren!,« skrev Donald Trump på Twitter søndag.

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. juli 2018

Og grunden til at Trump nu truer om at lukke regeringen, hvis ikke han får sin mur er, at Kongressen til september skal forhandle en ny budgetaftale på plads. Det er under disse forhandlinger, at Trump vil have ændringer i immigrationslovgivningen, hvori der skal være flere penge til at rejse en mur mellem USA og Mexico.

CNN-journalist udelukket fra pressemøde i Det Hvide Hus efter »upassende spørgsmål« til Trump

Det er ikke første gang Trump har givet udtryk for, at han ville "lukke landet ned" for at få sin vilje. I maj foreslog Trump at "lukke landet ned i et stykke tid", hvis han ikke fik sin grænsemur.

Hvis forhandlinger bryder sammen op til budgetaftalen i september vil det være tredje gang det sker i 2018. Flere senatorer hverken ønsker eller håber på en eventuel nedlukning af regeringen i september. Hverken republikanere eller demokrater.

Steve Stivers, der er staten Ohios republikanske repræsentant i Kongressen, sagde til ABC søndag, at han trods alt ikke tror på, at det vil ende med en nedlukning af regeringen.

»Jeg tror ikke vi kommer til at lukke for regeringen. Vi vil sørge for at holde regeringen åben, men vi vil have bedre lovgivning, når det kommer til immigration,« sagde han.

Trump beder Kongressen om flere penge til mur mod Mexico

Trump gik til valg som præsident i 2016 på bl.a. at ville bygge en mur mellem USA og Mexico. Han udtalte, at planen var at få Mexico til at betale for muren. Dette afviste Mexicos præsident, Enrique Peña Nieto, dog blankt.

I januar anmodede Trump-administrationen Kongressen om 18 milliarder dollars til at finansiere den godt 1.100 kilometer lange murs konstruktion over de næste ti år.

Ifølge The Washington Post kom der dog en ekstra anmodning fra told- og grænsekontrollen på yderligere otte milliarder dollars til ekstra personale og uddannelse, fem milliarder til teknologisk udstyr og mindst en ekstra millard til indfaldsveje.