Fem personer har mistet livet i to skudepisoder i Texas

Tre personer - heriblandt en formodet gerningsmand - har mistet livet i et skyderi på et plejehjem i byen Robstown i den amerikanske delstat Texas.

Det oplyser politiet i byen. Der er tale om to mænd og en kvinde, og en af dem menes altså at være gerningsmanden.

Yderligere to personer har mistet livet i en hændelse, der menes at være forbundet til skyderiet på plejehjemmet, oplyser politiet.

Ifølge det lokale medie Corpus Christi Caller Times er der tale om to mænd.

Plejehjemmet ved navn Retama Manor ligger i Robstown ved byen Corpus Christi tæt på den mexicanske golf. Det har plads til 94 beboere.

- Man forventer aldrig, at sådan noget her kommer til at ske for ens egen familie, siger Doris Salazar til Corpus Christi Caller Times.

Hendes mor er en af beboerne på plejehjemmet.

- Man regner med, at de er i sikkerhed, siger Doris Salazar.

Politiet rykkede cirka klokken 19.00 lokal tid ud til plejehjemmet, da det fik anmeldelser om et skyderi. Da politiet ankom var alle tre døde.

I politiets pressemeddelelse lyder det, at "truslen er neutraliseret".

- Det kommer til at være sparsomt med oplysninger, da vi har at gøre med en mordefterforskning, og vi vil ikke risikere at vanskeliggøre vores efterforskning, skriver Robstowns politi i en pressemeddelelse.