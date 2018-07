Trump indikerer, at der er fusket med lækket lydoptagelse om Playboy-model

SAN FRANCISCO

Donald Trump forsøgte onsdag at lægge afstand til en lækket lydoptagelse, hvor han taler med sin eksadvokat Michael Cohen om at betale en Playboy-model, der har hævdet, at hun havde en affære med Trump.

I et tweet indikerer Trump, at der er blevet klippet i optagelserne og kaldte det »trist,« at en advokat vil gøre sådan noget.

»Hvilken advokat optager samtaler med sin klient. Så trist,« skrev Trump og fortsatte: »Er det første gang; jeg har aldrig hørt om det før? Og hvorfor bliver optagelsen afbrudt så abrupt, mens jeg angiveligt siger positive ting.«

Reaktionen fra præsidenten kom efter, at CNN tirsdag aften offentliggjorde optagelsen, hvor man tydeligt kan høre Cohen og Trumps stemmer. De taler om en betaling, for at give Karen McDougal mundkurv på, selvom Trump har benægtet, at han havde en affære med Playboy-modellen.

Affæren varede ifølge McDougal i otte måneder og fandt sted kort efter, at Trumps hustru, Melania, havde født parrets fælles søn, Barron.

Samtalen fandt sted kort før 2016-præsidentvalget, hvor Trump ville have haft en særlig stor interesse i at undgå, at sådan en historie kom ud. Særligt i lyset af, at han allerede var blevet slæbt igennem to skandaler, efter at der var dukket lydoptagelse op, hvor han talte om bare at tage kvinder i skridtet, ligesom en række kvinder havde beskyldt ham for seksuel aggressiv adfærd.

Trumps tidligere personlige advokat, Michael Cohen. Foto: AP/Seth Wenig

På optagelsen diskuterer de to mænd betaling. På et tidspunkt kan Trump høres bruge ordet »kontakter,« men hans næste sætning er umulig at tyde. Trumps advokater har fremført, at det præsidenten i virkeligheden siger, er »betal ikke kontakter.«

Den tidligere New York-borgmester Rudy Giuliani, som har overtaget Cohens rolle som Trumps personlige advokat, sagde til Fox News: »Jeg tror ikke, at nogen kan konkludere, at dette er udtryk for, at præsidenten har gjort noget forkert.«

Cohens advokat, Lanny Davis, der i 1990’erne var særlig rådgiver for daværende præsident Bill Clinton, har afvist denne udlægning af båndet.

I et interview med ABC News afslørede han også, at Cohen har »flere optagelser« af sine samtaler med den senere præsident, men slog fast, at det her ikke handler om, at Cohen håber, at Trump vil komme med et løfte om at benåde ham, skulle det blive nødvendigt.

De to kvinder, som hævder, at de har haft en affære med Trump, og som begge har fået betaling for at holde mund om det. Pornostjernen Stormy Daniels (tv.) og den tidligere Playboy-model Karen McDougal. Foto: Ritzau Scanpix/Ethan Miller, Dimitrios Kambouri

»Det handler om sandheden, og sandhedens magt er det, som Cohen har nu, uanset hvad Giuliani siger om en mand, som er kendt for at lyve. Men tro ikke på mig. Lyt selv til optagelsen,« sagde han: »Vi ved, at Trump bruger ordet kontakter, og folk, som bruger kontakter, er – som Rudy Giuliani ved som en tidligere anklager – enten narkohandlere eller en del af mafiaen.«

Sammenstødet mellem Trump og Cohen er opsigtsvækkende i lyset af, at Cohen tidligere var en af Trumps mest loyale medarbejdere og som hans advokat må formodes at kende mange af Trumps hemmeligheder. Cohen var så loyal, at han en gang påstod, at han var parat til at tage en kugle for præsidenten.

Forholdet er gået ned af bakke, siden FBI i april – på anbefaling fra den særlige undersøger Robert Mueller, der kulegraver Ruslands indblanding i præsidentvalget - ransagede Cohens hjem og kontor i New York.

Cohen er ikke blevet anklaget for noget, men efterforskes for betalinger, som han gennemførte under præsidentvalget til to kvinder, herunder McDougal, efter at de begge hævdede, at de havde en affære med Trump. Disse betalinger er muligvis i strid med USA’s stramme regler for kampagnemidler.

I en yderligere afstandtagen til Trump signalerede Cohen i sidste måned, at han nu samarbejder med efterforskere og prioriterer sin familie og nationen højest.