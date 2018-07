Trump raser over kritik af straftold: Partifæller raser over hans »Sovjet-stil økonomi«

SAN FRANCISCO

Donald Trump gik onsdag til angreb på en stribe republikanske kongresmedlemmer, der har kritiseret præsidentens flittige brug af straftold.

Præsidenten beskyldte dem for at være svage og for trække pinen ud for USA’s landmænd og virksomheder, fordi kritikken svækker Trumps hånd i kravet til andre lande om at give USA bedre handelsaftaler.

»Hver gang jeg ser en svag politiker, som kræver et stop for handelsforhandlingerne eller brugen af straftold mod uretfærdige toldmure, så spørger jeg mig selv, hvad de tænker,« skrev Trump i et tweet.

»Skal vi bare fortsætte og lade vores landmænd og vores land blive plyndret. Ingen svaghed,« fortsatte han og henviste til USA’s 800 mia. dollar store handelsunderskud på varer, men undlod som sædvanlig at indregne handel med tjenesteydelser, som reducerer dette tal.

I et andet tweet skrev han:

»Når du har folk, der bider dig i hælene, mens du forhandler, vil det kun tage længere tid at indgå en aftale, og aftalen vil ikke blive nær så god, som det kunne være blevet med sammenhold.«

»Forhandlingerne går godt. Så hold hovedet køligt. Resultatet vil være det hele værd,« lovede han.

Det synes at være den første indrømmelse fra Trumps side af, at hans kurs har en pris. Før hans regering begyndte sin aggressive kurs, lød vurderingen, at andre lande ikke ville komme med modsvar.

Mange republikanske politikere, herunder de republikanske ledere af Repræsentanternes Hus og Senatet, Paul Ryan og Mitch McConnell, har lobbyet imod og gjort det offentligt klart, at de er imod brugen af straftold.

Selvom de støtter målet om bedre handelsaftaler, frygter mange i partiet, at det vil komme til at koste USA dyrt. Både ved at svække væksten, ramme republikanske vælgere og give bagslag for Det Republikanske Parti ved midtvejsvalgene til november.

Trump giver milliarder til toldplagede landmænd

Der er allerede ført til voksende utilfredshed blandt landmænd, som er ramt af den straftold, som bl.a. Kina har indført som modsvar.

Trump håner EU før Juncker-besøg: »Straftold er det bedste«

Det fik tirsdag Trump-regeringen til at vedtage en hjælpepakke på 12 mia. dollars for at afbøde konsekvenserne, men selvom det ifølge Michael Petefish, formand for sojabønder i Minnesota, vil hjælpe nu og her, vil det ikke hjælpe næste år eller det næste:

»Det, der betyder noget, er adgang til markeder,« sagde han til CNN og lod det stå åbent, om han vil stemme på Trump igen i 2020.

Don Bloss, en landmand fra Pawnee City, Nebraska, frygter, at Trumps handelspolitik vil betyde store tab for landmænd. Foto: AP/Nati Harnik

Ron Johnson, en republikansk senator fra Wisconsin, skældte ud over både hjælpepakken og straftolden og beskrev regeringens kurs som »mere og mere en Sovjet-stil økonomi.«

»Regeringens embedsmænd beslutter, hvem der skal have dispensation og hvem der skal have hjælp. Det her er alvorligt. Jeg er rasende,« sagde han.

Andre fremtrædende republikanske senatorer har kaldt hjælpepakken »gyldne krykker« til landmænd, og sagt, at den »dækker dårlig politik med dårlig politik« og »forvrænger markederne.«

»Dette er, hvad vi har frygtet hele tiden. At markeder ville blive erstattet med almisser,« sagde senatoren Jeff Flake, der advarede om, at mister USA markeder nu, bliver det umuligt at få dem tilbage.

Den voksende kløft mellem Trump og republikanere i Kongressen, kommer netop som Trump onsdag mødes med formand for EU-Kommissionen Jean Claude-Juncker for tale om, hvordan EU og USA undgår, at handelskrigen eskalerer.

Trump har truet med at ramme europæisk bileksport med straftold, hvis EU ikke giver USA indrømmelser. Trump-regeringen håber angiveligt, at Juncker har et tilbud med i tasken, men det har kommissionen på forhånd afvist.