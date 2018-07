Lydoptagelse: Trump kendte til betaling til Playboy-model via tredjepart

I sidste uge kom det frem, at der eksisterede en lydoptagelse, hvor den amerikanske præsident, Donald Trump, og hans tidligere advokat Michael Cohen diskuterede en eventuel betaling til den tidligere Playboy-model Karen McDougal, for at sikre sig hendes stilhed om en påstået affære med præsidenten i 2006.

McDougal har tidligere stået frem i amerikanske medier og udtalt, at hun påbegyndte en affære med Trump kort efter hans kone Melania fødte deres søn Barron.

Lydoptagelsen giver et indblik i fortrolige samtaler mellem Trump og Cohen, og det bekræfter, at USA's siddende præsident havde kendskab til en plan om at købe rettighederne til Karen McDougals historie.

Cohen fortalte Trump om sin plan om lave en virksomhed, der kunne finansiere rettighederne til McDougals historie og dermed købe dem fra firmaet American Media, der udgiver The National Enquirer. The National Enquirer havde allerede købt rettighederne til historien fra Karen McDougal for 150.000 dollar, der svarer til ca. en million kroner.

American Medias øverste chef er David Pecker, der er en gammel ven af Donald Trump. Og The National Enquirer valgte ikke at publicere McDougals historie.



Fra 02.51 og frem til 03.30 i dette klip snakker Cohen om betaling til Karen McDougal.

I de seneste dage har diskussionen om, hvorvidt Trump har begået ulovligheder fået endnu et lag, da man hører ham i optagelsen nævne "kontanter" i forbindelse med samtalen om Karen McDougal. Nogle mener, at Trump ville betale McDougal under bordet, mens andre mener, at han bare taler om valuta generelt.

Grunden til forvirringen er, at man ikke kan høre, hvad der helt præcist bliver sagt efter Trump nævner "kontanter" i lydklippet. Her forsøger Cohens advokat nu at bevise, at Trump handlede i ond mening, mens Cohen rådede ham til det modsatte.

Trumps nuværende advokat, den tidliger borgmester af New York, Rudy Guiliani, mener derimod, at optagelsen viser Trumps uskyld i forbindelse med betaling af kvinder til gengæld for stilhed.

Trump var også hurtigt på Twitter, hvor han ligesom Guiliani proklamerede, at han ikke havde gjort noget forkert og samtidig mener, at det er Cohen, der muligvis har brudt med loven.

»Ufatteligt, at regeringen bryder ind i en advokats kontor (tidligt om morgenen) - næsten uhørt. Endnu mere ufatteligt, at advokaten har optaget sine klienter - totalt uhørt og måske ulovligt. Den gode nyhed er, at jeres yndlingspræsident intet har gjort forkert!,« skrev Donald Trump

Michael Cohen er på nuværende tidspunkt i FBI's søgelys, da de mistænker, at han i forbindelse med betalingen af en pornomodel ved navn Stormy Daniels, der også påstår at have haft en affære med Trump, har brudt skattereglerne. Det selskab han oprettede for at betale Stormy Daniels, skulle også have modtaget penge fra en russisk oligark via en anden virksomhed.