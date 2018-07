Trump-regeringen tager skridt til at udvande beskyttelsen af truede dyrearter

SAN FRANCISCO

I mere end fire årtier har USA haft en lov, der beskytter truede dyrearter og har holdt kvægdrift, olieselskaber og skovhugst væk fra sårbare naturområder.

Men det vil Trump-regeringen lave om. I et nyt lovforslag lægges der op til en drastisk udvanding af den nuværende beskyttelse, så myndigheder fra sag til sag generelt vil få mere frie hænder til at give grønt lys for kommerciel udnyttelse.

En nordamerikansk havørn har haft en mindre comeback som følge af en stor indsats. Foto: AP/Joe Songer

Loven er ellers generelt ukontroversiel blandt den brede befolkning. Ifølge en måling fra Ohio State University støtter 83 pct. af amerikanere loven, som krediteres for at have sikret, at USA’s bestand af den nordamerikanske havørn, gråbjørn og pukkelhvalen såvel som mange andre dyrearter er vokset.

Men mineselskaber, olieselskaber og flere andre har længe udtrykt frustration over de mange og dyre regler, som de skal leve op til for at beskytte truede dyrearter. Og de brancher kommer Trump-regeringen nu i møde.

»Det er formentlig den bedste chance vi har haft i 25 år til at lave betydelige ændringer,« sagde Richard Pombo, en tidligere kongresmedlem fra Californien, som i mere end et årti har lobbyet for mineselskaber og vandværker for ændringer, til New York Times.

Hvis loven vedtages, vil dyr, der i dag står på listen over truede dyrearter, stadig få deres naturlige habitater beskyttet, men det vil blive sværere at føje nye dyr til listen, og det vil blive lettere at tage dyr af listen.

Tiltaget er en af mange, som Trump-regeringen har taget for at mindske regler omkring miljøbeskyttelse og CO2-udledning.