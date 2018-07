Trump i ny kovending: Kalder Rusland-valgindblanding et fupnummer

SAN FRANCISCO

Efter en forvirrende uge, hvor Donald Trump først såede tvivl om sin tillid til USA’s efterretningstjenester, derefter præciserede sine egne udtalelser og til sidst sagde, at han holdt præsident Vladimir Putin ansvarlig for russisk valgindblanding, synes USA’s præsident nu at have lavet en ny kovending.

I et tweet fra weekenden satte Trump spørgsmålstegn ved, hvorfor hans forgænger Barack Obama ikke informerede Trumps præsidentkampagne eller den bredere offentlighed om russisk valgindblanding før præsidentvalget.

»Fordi det hele er et stort fupnummer, og han troede, at ”uhæderlige Hillary” ville vinde,« konkluderede Trump i en reference til, at amerikanske myndigheder ifølge Washington Post allerede i sommeren 2016 blev klar over, at russerne arbejdede på at påvirke valget.

Det var dog først i oktober, en måned inden valget, at Obama-regeringen ifølge avisen sagde noget om dette offentligt.

I et tweet mandag opfordrede Trump også til, at den igangværende kulegravning af Ruslands valgindblanding, der ledes af den særlige undersøger Robert Mueller, bliver stoppet.

»De bør droppe den diskrediterede Mueller-heksejagt nu,« skrev Trump til trods for, at undersøgelsen allerede har ført til en stribe anklager. Senest har en storjury rejst anklage mod 12 navngivne agenter fra Ruslands militære efterretningstjeneste, GRU, for hacking og forsøg på at påvirke valgprocessen.

Sammenlagt sendte præsidenten hele syv tweets om Rusland-undersøgelsen hen over weekenden frem til i dag, og meldingene skaber ny tvivl om, hvorvidt Trump afviser konklusionerne fra sine egne spionchefer om russisk valgindblanding. Flere kongresmedlemmer, herunder en stribe Trump-støtter, har sagt, at beviserne er uomtvistelige.

Ifølge New York Times blev Trump allerede inden sin indsættelse som præsident orienteret om dette og fik fremlagt beviserne. Det har tidligere spionchefer bekræftet, men trods det er Trump det seneste år fortsat med at stemple Rusland-undersøgelsen som en heksejagt.

Det Hvide Hus' talskvinde, Sarah Sanders, afviste mandag morgen i et interview på Fox News, at Trump talte om Rusland-undersøgelsen generelt.

»Præsidenten taler selvfølgelig om beskyldningerne om, at hans kampagne samarbejdede (med Moskva). Han har været meget klar om, at der ikke var noget. Jeg tror, at han har sagt det omkring tusinde gange,« sagde Sanders, der fortsatte:

»Vi ville alle stå bedre, hvis vi kunne få det her af vejen, og hvis Kongressen og den særlige undersøger kunne nå til den samme konklusion, som resten af USA allerede er nået til: at det her er et fupnummer og spild af tid.«

Dette er mange dog ikke enig i. Efter Trumps Putin-venlige optræden ved et fælles pressemøde med den russiske præsident i Helsinki har der været voksende spekulationer om, hvorvidt Moskva har noget på Trump.

Trump har kaldt kritikken »fake news.«