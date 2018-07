Trods ramaskrig over Putin-pressemøde: Trumps popularitet vokser

SAN FRANCISCO

Præsident Donald Trumps popularitet hoppede i sidste uge et ekstra procentpoint op til trods for den øredøvende tværpolitiske kritik fra både Kongressen, spionchefer og medierne, efter hans topmøde med den russiske leder Vladimir Putin i Helsingfors.

Den gennemsnitlige tilfredshed med Trump ligger dermed på 45 pct., hvilket er Trumps hidtil højeste i de løbende målinger fra The Wall Street Journal og NBC.

Trump tidligere på månden, da han gik ombord på Air Force One på vej til et politisk rally. Foto: AP/Foto: AP/Carolyn Kaster

Målingen blev lavet over en fire dage periode, begyndende fra dagen før Trumps møde med Putin, da den amerikanske præsident signalerede mere tiltro til den russiske leder end sine egne efterretningstjenester omkring russisk indblanding i 2016-præsidentvalget.

Popularitet i eget parti George. W. Bush: 96 pct. Trump: 88 pct. Kennedy: 84 pct. Eisenhower: 84 pct. Nixon: 84 pct. Obama: 81 pct. Reagan: 79 pct. Ford: 77 pct. Clinton: 67 pct. Truman: 61 pct. Carter: 52 pct. (fra juli, 2. år i præsidentperioden)

Det er især en stærk opbakning fra republikanske vælgere (88 pct.), som forklarer tallet. Blandt de seneste fire præsidenter er det kun George W. Bush, der har haft så stor støtte fra Det Republikanske Partis vælgerbase, og det var efter terrorangrebet den 11. september 2001.

Når det er sagt, så er Trumps gennemsnitlige popularitet på 45 pct. stadig blandt de laveste for nogen præsident i nyere historie på dette tidspunkt i præsidentperioden.

Et flertal på 52 pct. af amerikanske vælgere er utilfredse med ham, herunder er 44 pct. stærkt utilfredse, og værre endnu for republikanere: Støtten til ham blandt uafhængige svingvælgere er styrtdykket med syv procentpoint til 36 pct., hvilket er skidt nyt for konservative forud for midtvejsvalgene til november.

Tilfredsheden med Trump er særligt høj, når det handler om hans håndtering af økonomien og Nordkorea.

Til gengæld støtter et flertal på 51 pct. ikke Washingtons nuværende relationer til Moskva. Et voksende antal vælgere mener, at Trump har været for venlig over for Putin. Antallet af vælgere, der tror på, at Rusland blandede sig i 2016-valget, er på et år vokset med 8 procentpoint til 65 pct., ligesom antallet af vælgere, der tror på, at dette sikrede Trump valgsejren, er vokset med 6 procentpoint til 30 pct.