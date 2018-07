Overlevende mistede ni familiemedlemmer i bådulykke

Lørdag gav en af de overlevende fra den voldsomme bådulykke fredag i Missouri i USA flere interviews til amerikanske medier.

Tia Coleman mistede ni familiemedlemmer i bådulykken, der i alt kostede 17 personer livet.

- Red børnene, fortæller hun var hendes svigerindes sidste ord, da en kæmpe bølge ramte det fartøj, de var om bord på, og fik det til at kæntre i Table Rock-søen.

Passagerne blev kastet i vandet, hvor høje bølger sendte 17 i druknedøden.

- Jeg sagde, "Gud, jeg beder dig, lad mig nå mine børn", fortalte Tia Coleman journalister lørdag til journalister fra hendes hospitalsseng.

Ved ulykken mistede hun både sin mand, sine tre børn, sin svigerinde og sin nevø, samt svigerforældre og sin mands onkel.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er livsomvæltende, lød det lørdag fra Tia Coleman, der også fortæller, at hun selv bad til, at hun ikke skulle overleve, hvis hendes børn ikke overlevede.

Hun overlevede ulykken ved at kæmpe sig op til overfladen og hen til et redningsfartøj, der kastede redningsveste ud.

Foruden Tia Colemans familie døde et par, der lige havde fejret en fødselsdag, et par der var på deres sidste store ferie, en kvinde, der reddede sit barnebarns liv, og en far og en søn, samt en pensioneret præst, der styrede båden.

Ingen af de i alt 31 passagerer på båden bar redningsveste, lød det lørdag i en rapport fra myndigheder i Missouri.

Myndigheder skal nu opklare, hvad der forårsagede kæntringen.

Den forulykkede båd var et amfibiefartøj fra 2. Verdenskrig, der er designet til både at kunne sejle på vandet og køre på vejen.

Den var en del af turistattraktionen "Ride the Ducks", hvor besøgende bliver kørt og sejlet rundt i det specialdesignede fartøj, der benytter særlige ramper til at komme mellem vej og vand.

Det er en form for turistattraktion, der findes i flere amerikanske storbyer.