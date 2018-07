FBI anklager Trumps tidligere kampagnerådgiver for at stå i ledtog med Rusland

Den amerikanske efterretningstjeneste FBI mener at kunne bevise, at Rusland havde en finger med i spillet, da Donald Trump blev valgt som USA's nye præsident i 2016.

FBI fik dengang tilladelse til at aflytte Trumps kampagnerådgiver, Carter Page, grundet mistanke om russiske forbindelser og nu offentliggør forbundspolitiet de overvågningsdokumenter, der kom ud af aflytningen. Det skriver The Guardian.

Demokraterne har frigivet notat om FBI's Rusland-efterforskning

I den 412-siders lange rapport, der blev udarbejdet i 2016, står der bl.a. at FBI mener, at Page samarbejder og konspirerer med den russiske regering og at:

»Den russiske regerings indsats bliver koordineret i samarbejde med Page og muligvis andre folk, der er involveret i Trumps valgkampagne. Page har etableret relationer med russiske regeringsrepræsentanter herunder russiske efterretningsofficerer.«

Nyt sammenstød: Trump hudfletter sin justitsminister for »skændig« beslutning

Republikanerne har tidligere kritiseret FBI for deres arbejdsmetoder i forbindelse med, at tjenesten fik lov til at aflytte den tidligere kampagnerådgiver. De har på trods af protester fra demokraterne hævdet, at FBI undlod at fortælle domstolen, at de oplysninger som lå til grund for aflytningsanmodningen var fremskaffet politisk og betalt af Demokraterne.

Ifølge Nancy Pelosi, der er formand for Demokraternes gruppe i Repræsentanternes Hus, er der dog ingen tvivl om, at den netop offentliggjorte aflytningsrapport beviser Trumps forbindelser til Kreml.

Tidligere Trump-rådgiver i fokus i kontroversielt memo: Hævede i 2013 at være Kreml-rådgiver

»Disse dokumenter er klare beviser på Ruslands samarbejde med Carter Page, en højtstående Trump-kampagnemedarbejder, for at underminere og ulovligt påvirke det amerikanske præsidentvalg i 2016,« udtaler hun.

Selvom Carter Page i 2013 pralede med, at han har været Kreml-rådgiver, så afviser han blankt at han skulle være hemmelig agent for Putins regime, og han er på nuværende tidspunkt ikke anklaget for nogen lovovertrædelser.

Søndag har New York Times dog sammen med flere andre medier lagt sag an mod Carter efter at avisen modtog en kopi af FBI's overvågningsdokumenter.